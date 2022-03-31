張育成熱身賽3打數敲1安 連4場出賽有安打

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台灣棒球好手張育成（圖）31日在美國職棒大聯盟熱身賽打第5棒，3打數擊出1支內野安打。圖為張育成24日在主場比賽的打擊情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）美國職業棒球克里夫蘭守護者隊台灣好手張育成今天在熱身賽先發出賽，3打數擊出1支內野安打，熱身賽連4場出賽敲安，目前打擊率4成09，但守護者最終以1比12不敵洛杉磯道奇隊。

守護者（Cleveland Guardians）對戰道奇（Los Angeles Dodgers），張育成先發打第5棒、擔任二壘手，2局下從去年美職大聯盟（MLB）勝投王尤瑞亞斯（Julio Urias）手中擊出內野安打；4局下擊出三壘滾地球出局，7局下吞下三振，8局上退場休息。

道奇這場火力凶猛，1局上靠波樂克（AJ Pollock）轟陽春砲，率先攻下1分；4局上賴克斯（Gavin Lux）、波樂克、孟西（Max Muncy）及貝林格（Cody Bellinger）接連敲出安打再攻下3分；5局下守護者靠克里門（Ernie Clement）敲出陽春砲追回1分。

不過，9局上道奇利用6次四死球保送，加上3支安打攻下8分大局，其中阿爾瓦雷茲（Eddy Alvarez）轟出滿貫全壘打，終場道奇以12比1奪下勝利。

尤瑞亞斯先發投4局，被敲2支安打，送出3次三振，沒失分奪下勝投。（編輯：李明宗）1110331