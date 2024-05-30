大谷、史密斯「轟」垮大都會 道奇3連戰橫掃對手[影]

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（中央社紐約29日綜合外電報導）靠著日籍球星大谷翔平2分彈、3打點，以及史密斯單場雙響，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天10比3大勝紐約大都會，3連戰橫掃對手。

大谷在第8局擊出本季第14支全壘打，終結連9場未開轟的低潮。

美聯社報導，史密斯（Will Smith）今天單場雙響，2局上開轟替球隊先馳得點後，8上從歐塔維諾（Adam Ottavino）手中敲出的全壘打，更為球隊開啟6分大局。

史密斯8局上首棒上場，先以一發陽春彈打破兩隊3比3平手僵局，接著道奇靠著海華德（Jason Heyward）在1人出局後敲出的三壘安打，外加接下來的保送、安打串連，以及大谷為這局錦上添花的2分砲狂攻6分，8局打完就以9比3遙遙領先，勝負至此底定。

海華德9上的陽春砲再添1分，終場道奇就以10比3輕鬆帶走勝利。

大谷此役除了8上開轟，另貢獻一支1分打點的一壘安打。今天開打前，大谷陷入打擊低潮，5月17日對戰辛辛那提紅人以來，最近37個打數僅有7支安打。

大都會此役輸球後，戰績來到22勝33敗，過去12場輸了10場，過去19場更有15場吞下敗仗。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130530