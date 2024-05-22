MLB超級新人史金斯來自軍校 曾夢想飛F16

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國職棒海盜隊21歲超級新人史金斯，初登板轟動大聯盟。球員身分之外，他曾就讀空軍官校，熱愛為國家服務，夢想成為F16飛行員。

身高198公分的史金斯（Paul Skenes）11日升上大聯盟，2次出賽獲得極大關注，10局三振18名打者，最快球速飆到101.9英里（約164公里）。

他是2023年大聯盟選秀狀元，只在小聯盟待了一年多就升上大聯盟。今日美國報（USA Today）報導他過去軍校的經歷，稱他為國效力的心更勝於棒球。

史金斯來自加州森林湖（Lake Forest），高中時代就是投打俱佳的二刀流明星球員，同所高中出產了大聯盟球星亞瑞納多（Nolan Arenado）、柴普曼（Matt Chapman）。

但史金斯高中畢業之後，一心從軍，決定大學的時候只有兩個選擇，一個是空軍官校，另一個是海軍官校。史金斯來自軍人家庭，他有兩個叔叔在海軍服役，一個叔叔在海岸防衛隊。

軍事新聞網站Military.com報導，史金斯夢想成為F16戰鬥機飛行員，選擇進入空軍官校就讀。軍校2年期間，身為棒球隊選手，兼顧課業之外，還要配合軍校生活的操練，每天早上6時集合晨操。

史金斯回憶，進入軍校的6週基礎學員訓練（BCT）對他日後的發展造成重大影響。

史金斯說：「受訓期間你只能打一通電話，正當18歲年紀，遠離家人，你被迫在短時間內，面對自己的人生，學習交朋友，找到自己方向和紀律。我絕對不想要再來一遍，但這37天百分之百塑造了今日的我。」

史金斯主修軍事與戰略研究，學業成績優異，同時在空軍官校棒球隊打了2個球季，2度入選全美明星隊，帶領校隊自1969年以來首次打進NCAA區域賽。

讀完軍校2年之後，史金斯面對困難的抉擇，如果他繼續就讀軍校，未來畢業之後，必須在軍中服役5年，才能展開職業棒球生涯。

他在大三轉學到路易斯安那州立大學（Louisiana State University）。當他告訴棒球隊教練，準備轉學的時候，不禁流下眼淚。

史金斯2023年成為大聯盟選秀狀元，加盟匹茲堡海盜隊，獲得920萬美元（約新台幣3億元）簽約金。

軍事新聞網站Military.com報導，史金斯軍校室友、校隊內野手喬（Aerik Joe）說，史金斯在軍校期間身兼數職，但總是可以安排好優先順序，在一天之內做好所有事情。

喬說：「他絕對熱愛軍隊生活，熱愛軍人所代表的意義，熱愛他身邊的人，告別軍隊生活對他來說非常困難。」

生涯初登板轟動大聯盟，史金斯仍然沒有放下從軍的夢想，他在一次電視訪問當中講到，選手生涯退役之後，他會考慮再度從軍，「打職棒曾經是我的一個夢想，但不是最主要的夢想」。（編輯：陳惠珍）1130522