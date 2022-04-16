更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北2歲童染疫釀腦炎、器官異常 兒童重症首例
首頁 / 運動
高雄捷運
新聞專題
高雄捷運2/84

曾家輝大學首場完封 春季聯賽富邦公牛勝台東

2022/4/16 13:56（4/16 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
成棒春季聯賽16日兩支賽前不敗球隊富邦公牛與台東大學交手，富邦公牛靠著大一投手曾家輝（圖）完封好投、高捷開轟，以5比0拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝 111年4月16日
成棒春季聯賽16日兩支賽前不敗球隊富邦公牛與台東大學交手，富邦公牛靠著大一投手曾家輝（圖）完封好投、高捷開轟，以5比0拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝 111年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北16日電）成棒春季聯賽今天兩支賽前不敗球隊富邦公牛與台東大學交手，富邦公牛靠著大一投手曾家輝完封好投、高捷開轟，以5比0拿下勝利，曾家輝好表現獲教練稱讚：「能掌控全局」。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊C組預賽，台東大學今天賽前6戰全勝，富邦公牛（台灣體大）則是5勝1和，兩隊都維持不敗戰績。

富邦公牛派出投手曾家輝先發，總計用99球投9局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、1次觸身球保送，無失分、完封台東大學，率隊拿下勝利。

富邦公牛1局靠著顏清浤三壘打、保送、滾地球先馳得點，5局再靠著高捷場內全壘打，一棒送回2分，接著顏國晉安打、失誤、高飛犧牲打，跑回團隊第4分，6局高捷再敲安，替球隊多添1分保險分。

富邦公牛教練郭勇志稱讚曾家輝表現，「不像大一的球員，是蠻能掌控球賽的投手」，本來就具有完投的能力，近況不錯、搶好球力能力佳，今天在好的節奏中投球，算是控球不錯的投手。

曾家輝目前最快球速約141、142公里，郭勇志看好未來球速可以進步到145公里，「他的均速有在進步，變速球蠻能引誘打者的。」

曾家輝投出大學首場完封勝，他表示今天投球策略是讓打者打不好、守備幫忙、節省用球數，因為希望可以再提升球速，在重量的課表上也有再增加、希望增加肌力。

曾家輝的偶像是日職軟銀鷹隊投手千賀滉大，欣賞他從育成球員慢慢努力、投成王牌，讓大家都注意到他。

富邦公牛總教練林宗毅表示，目前為止球隊在春季聯賽投打表現都算不錯，今年因為台鋼有意籌組中職第6隊，陣中約一半球員想要挑戰選秀，「站在教育的立場都鼓勵，如果沒有選上或者價碼不好，都可以再回來。」（編輯：陳政偉）1110416

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀