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PLG夢想家斬斷國王7連勝 季後賽門票聽牌

2022/4/16 20:04
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（中央社記者龍柏安台北16日電）PLG上季亞軍福爾摩沙台新夢想家今天火力全開，靠著多點開花攻勢讓地主新北國王防守捉襟見肘，終場126比87斬斷對手本季最長的7連勝，距季後賽門票也只剩一步之遙。

P. LEAGUE+聯盟今年季後賽4強，已有3隊出爐，包括新北國王、台北富邦勇士與新竹街口攻城獅，最後一席以夢想家情勢最被看好。

夢想家今天雖沒能提前取得季後賽入場券，不過已取得「聽牌」優勢，接下來只要他們再拿1勝，或領航猿再吞1敗，他們就可確定搭上季後賽的末班車。

夢想家洋教頭朱利爾斯（Kyle Julius）強調，就算距季後賽只剩一步之遙，也不會做出什麼改變，他不在乎排名，不在乎對手，「只在意我們今天有沒有變得比昨天更好。」

已確定晉級季後賽的國王，今天讓陣中籃板王、聯盟籃板排名第2的洋將湯瑪士（Thomas Welsh）輪休，結果團隊籃板以34比64狂輸，全場最多落後43分，最終以39分之差落敗，也是球隊成軍來最慘烈一敗。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後臉色不太好看，儘管球隊只差1勝，就能追平聯盟單季最長連勝紀錄，他依舊選擇讓湯瑪士輪休，他強調：「我當然喜歡連勝，但這不是我最在意的事，我希望在季後賽時能有一群健康且強壯的球員。」

此外，今天客場出戰的桃園領航猿歷經延長賽，以106比104險勝高雄鋼鐵人，這一勝不但提前將對手掃出季後賽門外，也保住晉級季後賽的最後一線生機。（編輯：張芷瑄）1110416

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