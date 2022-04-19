全中運輕艇選手染疫 龍舟賽事延期

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花蓮縣主辦2022年全國中等學校運動會，有輕艇選手染疫，大會19日宣布，考量防疫，決議全中運龍舟再延賽，延到與未辦理的14項賽事復賽一併辦理。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月19日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮縣主辦2022年全國中等學校運動會，有輕艇選手染疫，大會昨天公告18日至20日龍舟項目停賽3天；今天中午宣布，考量防疫，暫停龍舟項目，延到與未辦的14項賽事一併復賽。

花蓮縣政府教育處中午發布訊息表示，全中運輕艇競速賽於4月13日至16日在花蓮鯉魚潭舉行，17日同場地進行靜水標竿賽，兩項賽事已順利完賽，有選手17日晚間回到飯店後，出現身體不適發燒，經向教練反映後，快篩結果陽性，經全中運執委會安排PCR篩檢陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

針對此事件，全中運執委會立即召開緊急會議，初步研議龍舟賽停辦1天，再經討論後，為求謹慎改為停辦3天，進行環境全面清消。

全中運執委會昨天再次開會討論，認為輕艇競速賽、靜水標竿賽及龍舟賽等3個賽事重疊選手眾多，且同為一個賽事場地，深怕後續疫調後，匡列可能無法參賽的人數眾多，以及相關密切接觸者，雖初採快篩呈現陰性，但仍有復陽可能等因素，實難把握停賽3天後，足以控制疫情。

執委會最終決議全中運龍舟再延賽，延到與未辦理14項賽事復賽一併辦理，讓全國各參賽隊伍能有較充裕時間準備後續復賽住宿及交通事項。

全中運執委會也提醒選手返家後，密切注意自身的健康狀況，如有不適，儘速就醫檢測。（編輯：謝雅竹）1110419