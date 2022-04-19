全中運因疫情延期 花蓮旅宿業配合退房

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）國內本土疫情升溫，花蓮縣政府宣布全中運延期，協商花蓮縣旅宿業各公協會會員，對於因而臨時退房的選手、教練與家長不收取額外費用，全額退費或依原價延後住宿。

全國中等學校運動會原訂4月16日到21日於花蓮縣登場，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，僅已開賽的輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪滑冰、網球、舉重及射箭等照常舉辦，其餘賽事延後，視疫情發展擇定復賽日期。

花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，由於疫情近日迅速蔓延，為防範因大型賽事衍生傳染風險，不得不將全中運賽事延期，希望選手們可以在未來無後顧之憂的情況下來爭取好成績。

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在此期間，觀光處已和花蓮縣旅宿業各公協會取得共識，因全中運延期而產生退房部分，原則以延後住宿來處理，對於堅持退房的旅客也不另收取費用，全額退費給旅客。

觀光處長張志翔表示，花蓮是觀光大縣、更是友善城市，在疫情嚴峻的情況下，希望大家都能重視防疫並加強自主管理，未來疫情趨緩仍歡迎國內外遊客隨時造訪花蓮，體驗永續花蓮、有機花蓮、智慧花蓮的城市魅力。（編輯：陳清芳）1110419