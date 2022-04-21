射箭世界盃安塔利亞站 台灣男團爭金女團鍍銅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北21日電）2022安塔利亞射箭世界盃男、女團體賽今天登場，台灣男子反曲弓射箭代表隊成功闖進24日的壓軸決賽，將與義大利爭金，女子組在季軍戰加射後以5比4射下義大利奪銅。

以去年東京奧運男團銀牌為班底的台灣男子反曲弓代表隊，由「湯包」湯智鈞掛帥，加上魏均珩及新生代好手蘇于洋，女子代表隊則大幅換血，由老將雷千瑩領軍，搭配彭家楙與小將郭紫穎。

台灣男、女反曲弓雙雙高居第2種子，男團3箭客首輪兵不血刃直接晉級16強，首役先以6比2淘汰瑞士，接著再以6比2淘汰美國晉級4強，接下來關鍵4強賽再以6比2射下荷蘭，成功挺進決賽。

至於女團方面，台灣女將首輪先以6比0完封烏茲別克，8強賽則歷經加射，以5比4（28比25）險勝波蘭闖進4強，接下來與英國同樣在歷經延長加射，以4比5（28比29）惜敗。

而轉戰銅牌戰後，台灣隊前2局和義大利以2比2射平，關鍵第3局台灣女將們雖取得超前，沒想到對手立即又還以顏色，雙方再以4比4射平，這次加射台灣女箭客以幾近完美的29比25拿下，積分以5比4奪銅。

這次安塔利亞射箭世界盃台灣箭客表現亮眼，在個人排名賽湯智鈞與女將彭家楙雙雙拿下頭號種子，世界射箭總會官網也撰文，盛讚台灣反曲弓代表隊在土耳其的資格賽展現統治力。

彭家楙在接受官網採訪時表示，她已經很久沒有參加國際賽了，這次她試著拿出最佳表現，而相隔2年多再次重返國際戰場，她說：「我很高興可以回來。」

至於去年在東京奧運男團摘銀，個人賽則名列第4的「湯包」湯智鈞，在個人排名賽也以674分排名第1，甚至擠下現役世界紀錄保持人、美國名將艾里森（Brady Ellison）。（編輯：陳政偉）1110421