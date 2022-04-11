射箭隊拚世界盃 體育署：團體考量全隊可搭商務艙

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣射箭代表隊將出征土耳其世界盃，傳出部分成員黃金計畫資格變動，無法適用相關待遇，體育署今天表示，考量射箭特殊性，擬從團體角度考量，協助全隊都可以搭乘商務艙參賽。

東京奧運射箭男團銀牌國手魏均珩、湯智鈞昨晚先後在臉書發文，部分代表隊的成員因黃金計畫資格變動，導致無法享有黃金計畫待遇，與先前獲得的承諾有落差，文章隨即引發討論。

魏均珩深夜緊急刪文、重新留言，他表示，「我只是單純看到我們教練難過，想表達多溝通、就能上下一心。我是國家代表隊隊員，只想好好專心練習，為國爭取榮譽與追求和平，不想製造仇恨對立與無謂紛爭。」

體育署競技運動組長藍坤田今天接受媒體聯訪時表示，黃金計畫主要為了協助台灣優秀選手在奧運場上能夠爭金奪銀，由國訓中心自2019年起遴選優秀選手、分級給予資源和協助，原先黃金計畫1.0分為3級，東京奧運結束後，將計畫升級為2.0後，改分為5級，希望提供優秀選手客製化協助，進而在2024、2028年奧運爭取佳績。

藍坤田指出，經向國訓中心了解，兩名選手主要反映希望其他團隊成員與他們同樣都能搭乘商務艙出征土耳其世界盃，但依照規定，目前代表隊成員中，僅4名列入2024年黃金計畫的選手可享有商務艙的待遇，而其餘4名選手無法適用（2人為2028年黃金計畫，另2人則不在黃金計畫內）。

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藍坤田表示，考量射箭特殊性，針對代表隊8名選手，會以團體角度進行評估、協助，國訓中心也會盡快與中華民國射箭協會討論，「全力協助他們都可以搭商務艙參加這次比賽」。

射箭世界盃第一站將於4月18日至24日在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行，湯智鈞預計16日搭機啟程，在結束第一站賽事後，將留在土耳其移訓，後續再轉戰5月16日登場的韓國光州世界盃。（編輯：張雅淨）1110411