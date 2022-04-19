世界盃射箭各國不戴口罩 台灣隊處變不驚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北19日電）走在土耳其安塔利亞射箭場，清一色戴著口罩的台灣射箭隊員，彷彿是最奇特的風景，總教練林政賢則下令，防疫是最優先任務，因為世界盃參賽各國，多半都已脫下口罩自由行動。

2022安塔利亞射箭世界盃反曲弓排名賽，將於台灣時間明晚7時登場，這也是台灣射箭代表隊今年首場國際賽，和去年東京奧運相比，陣容汰換了超過一半的成員，教練團也希望透過2場世界盃加速新舊隊員磨合，備戰9月的杭州亞運。

台灣射箭代表隊上週六搭機飛往土耳其，今天是連續第2天前往比賽場地訓練、適應，林政賢直言，土耳其雖美，但危機四伏，「所有人幾乎都已經不戴口罩，只有我們還是戴著。」

林政賢表示，這次世界盃官方對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）完全沒有進行檢測，不過台灣隊每人都各配有6個快篩試劑，「若不幸出現症狀，至少我們還能自己提前掌握。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對各國已逐漸習慣並接受病毒，台灣隊依舊顯得小心翼翼，林政賢強調，他只能不斷提醒隊員記得保持社交距離，戴好口罩並勤用酒精消毒，「其他國家我們沒有辦法控制，只能做好我們自己可以掌握的部分。」

林政賢也透露，所有隊員比賽期間都只能當「宅男」和「宅女」，除訓練、比賽與用餐外，其他時間都只能待在房間，減少與外界接觸，他搞笑地說，雖是相隔大半年後再次出國比賽，選手卻沒有太多興奮之情，「因為都被我關在房間裡。」（編輯：張芷瑄）1110419