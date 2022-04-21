宋家豪後援1局連飆3K 奪本季首次中繼成功

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）日職樂天金鷲隊台灣好手宋家豪今天後援登板，連飆3次三振沒有失分，並飆速148公里；樂天打線全場敲出11支安打，終場以8比5擊敗日本火腿隊，宋家豪拿下本季首次中繼成功。

宋家豪在6局上、球隊僅6比5領先時登板後援，結果接連賞給石井一成、努涅斯（Renato Nunez）、艾坎塔拉（Arismendy Alcantara）三振，演出3上3下。總計宋家豪用14球投1局無失分，最快球速148公里，目前他出賽2場，防禦率還是0。

此戰火腿隊在3局上靠著近藤健介敲出2分砲，先馳得點；不過下個半局樂天攻下大局，靠著2次保送及炭谷銀仁朗敲安打攻占滿壘，接著小深田大翔敲出清壘二壘安打，帶有3分打點逆轉，淺村榮斗再敲1打點二壘安打，下一棒島內宏明再轟出2分砲，樂天取得6比2領先。

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火腿隊的今川優馬4局上轟出陽春全壘打後，石井一成再敲1打點安打；5局上火腿靠著近藤健介、松本剛、今川優馬接連敲安打，追到僅剩1分落後。不過7局下樂天的淺村榮斗也轟出陽春全壘打，馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）再敲1打點安打，終場樂天以8比5奪勝。

樂天先發投手高田孝一僅投3.1局，失掉4分，接著石橋良太中繼投1.2局失1分；不過之後宋家豪、安樂智大、布希尼斯（Alan Busenitz）、松井裕樹輪番登板都沒有失分，宋家豪拿下本季第1個中繼成功，勝投則是由石橋良太拿下。（編輯：管中維）1110412