更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

蔣智賢超前安助悍將止5連敗 奪本季第2勝

2022/4/21 22:14（4/21 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊和中信兄弟隊21日在台中洲際球場交戰一路平手，直到9局上蔣智賢（左）敲出超前安，終場讓悍將以3比1奪勝，中止5連敗低潮。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月21日
中華職棒富邦悍將隊和中信兄弟隊21日在台中洲際球場交戰一路平手，直到9局上蔣智賢（左）敲出超前安，終場讓悍將以3比1奪勝，中止5連敗低潮。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒今天在洲際棒球場進行的賽事，富邦悍將和中信兄弟一路平手，到9局上蔣智賢敲出超前安打，終場悍將以3比1擊敗兄弟，中止5連敗低潮，拿下本季第2勝。

悍將在4局上率先攻下分數，王正棠、范國宸敲安打後，靠著中外野手失誤攻占二、三壘，接著霸帝士擊出高飛犧牲打得1分；5局下兄弟靠著陳文杰、陳家駒接連敲安打，追平比數。

不過9局上悍將的霸帝士選到保送後，張進德、蔣智賢、林哲瑄接連敲安打，攻下2分超前，終場悍將以3比1擊敗兄弟，中止5連敗，也終於拿下本季第2勝，但目前戰績2勝8敗、勝率2成，仍是5隊中墊底。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

悍將推出洋投范米特先發，用97球投7局，被敲5支安打，投1次保送、2次三振，僅失掉1分演出優質先發，不過退場時雙方還是平手，無關勝敗；接著王尉永投0.1局出現2次保送，但沒有失分，江國豪投0.2局也沒掉分，奪下本季首勝；最後終結者曾峻岳順利關門，守下勝利。

兄弟先發投手則是象魔力，用112球投7局，被敲4支安打，投3次保送、4次三振，失1分非責失；接著楊志龍投1.1局失2分，吞下敗投。（編輯：管中維）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載