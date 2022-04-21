蔣智賢超前安助悍將止5連敗 奪本季第2勝

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中華職棒富邦悍將隊和中信兄弟隊21日在台中洲際球場交戰一路平手，直到9局上蔣智賢（左）敲出超前安，終場讓悍將以3比1奪勝，中止5連敗低潮。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月21日

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒今天在洲際棒球場進行的賽事，富邦悍將和中信兄弟一路平手，到9局上蔣智賢敲出超前安打，終場悍將以3比1擊敗兄弟，中止5連敗低潮，拿下本季第2勝。

悍將在4局上率先攻下分數，王正棠、范國宸敲安打後，靠著中外野手失誤攻占二、三壘，接著霸帝士擊出高飛犧牲打得1分；5局下兄弟靠著陳文杰、陳家駒接連敲安打，追平比數。

不過9局上悍將的霸帝士選到保送後，張進德、蔣智賢、林哲瑄接連敲安打，攻下2分超前，終場悍將以3比1擊敗兄弟，中止5連敗，也終於拿下本季第2勝，但目前戰績2勝8敗、勝率2成，仍是5隊中墊底。

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悍將推出洋投范米特先發，用97球投7局，被敲5支安打，投1次保送、2次三振，僅失掉1分演出優質先發，不過退場時雙方還是平手，無關勝敗；接著王尉永投0.1局出現2次保送，但沒有失分，江國豪投0.2局也沒掉分，奪下本季首勝；最後終結者曾峻岳順利關門，守下勝利。

兄弟先發投手則是象魔力，用112球投7局，被敲4支安打，投3次保送、4次三振，失1分非責失；接著楊志龍投1.1局失2分，吞下敗投。（編輯：管中維）1110421