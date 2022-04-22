地表最強第六人柯瑞再飆27分 勇士3比0領先金塊

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金州勇士明星後衛柯瑞（右）22日又砍下27分，以118比113擊敗丹佛金塊。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社記者龍柏安台北22日電）金州勇士明星後衛柯瑞堪稱是地表最強第六人，繼上一戰替補23分鐘轟下34分，今天又砍下27分，以118比113擊敗丹佛金塊，在NBA西部季後賽首輪以3比0聽牌。

NBA美國職籃西部第3種子的金州勇士，今天前往丹佛踢館，王牌後衛柯瑞（Stephen Curry）與先發後衛波爾（Jordan Poole）雙雙攻下27分，搭配湯普森（Klay Thompson）也有26分進帳，3人合力就轟下80分。

勇士今天擊敗金塊後，在7戰4勝制系列賽以3比0聽牌，距晉級只剩最後一步，而陷入淘汰邊緣的金塊情勢並不樂觀，因為在NBA歷史上，從未有球隊在0比3落後下能成功翻盤。

季後賽傷癒歸隊的柯瑞，今天依舊從替補出發，也堪稱地表「最強第六人」，他依舊維持高效，全場17投9中、包括三分球9投3中。

上半場打完，勇士以69比59取得雙位數領先，不過第3節金塊拉出一波30比18攻勢超前，第4節雙方陷入拉鋸、雙方互有領先。

約基奇（Nikola Jokic）今天攻下全場最高37分、18籃板與5助攻，不過他在比賽結束前最後34.7秒被勇士防守大鎖葛林（Draymond Green）抄截，錯失持續縮小分差的機會，金塊也只能賠上犯規讓波爾站上罰球線。

隨後老將伊戈達拉（Andre Iguodala）又成功封蓋了金塊前鋒巴頓（Will Barton）的三分出手，也順利撲滅金塊反撲氣焰。（編輯：屈享平）1110422