悍將二軍教頭陳金鋒為一軍開球 笑稱很緊張

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（中央社記者楊啟芳新北22日電）中職富邦悍將二軍總教練陳金鋒今天到新莊球場開球，他笑說，因為很久沒有站上新莊球場，有點緊張；談到目前在二軍的狀況，他則說還在學習中，畢竟之前離開球場一段時間了。

悍將從今天開始在新莊球場進行主場3連戰，推出RUN FOR GREEN GO FOR WIN主題日，希望向球迷們介紹永續深耕的理念，推出環保球衣商品一起經營環境永續，並在今天賽前邀請二軍總教練陳金鋒擔任「綠色先鋒」，為球隊開球，並由申皓瑋擔任開球捕手。

陳金鋒之前分別以副領隊、顧問的身分參與過球隊開球儀式，不過今年穿回球衣，擔任悍將的二軍總教練兼任副領隊。談到今天的開球儀式，陳金鋒說：「滿緊張的，因為要講很多話，而且很久沒站在這個場上了。」

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陳金鋒指出，目前在二軍狀況還不錯，也在學習一些東西，「畢竟離開球場一段時間了，要重新適應。」談到目前悍將一軍戰績不佳（2勝8敗），他則說：「大家都很努力，但球場上就是這樣，會遇到一些瓶頸，我相信教練、選手都在努力往上，想辦法去解決這些問題，拿出最好的貢獻幫助球隊。」

至於悍將的二軍選手現況，陳金鋒表示，現在都是以訓練為主，不會想說要特別把誰推上一軍，「畢竟他們都18、19歲而已，一軍的壓力對他們負擔比較大，希望讓他們更穩定的時候，會有比較好的機會。」（編輯：張芷瑄）1110422