吳念庭3打數沒有敲安選保送 西武擊退樂天

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日職西武獅隊台灣選手吳念庭今天3打數沒有敲出安打，不過選到1次保送上壘；西武靠著山川穗高開轟，以及先發投手高橋光成8局無失分，終場以3比0勝樂天金鷲隊。

吳念庭上一場比賽敲出關鍵安打，站上英雄訪問舞台，西武今天在主場迎戰樂天金鷲隊的賽事，他先發打第5棒、擔任一壘手。吳念庭在2局下遭到三振，4局下擊出中外野飛球出局，7局下選到保送上壘，8局下擊出三壘界外飛球出局。總計吳念庭3打數沒有敲出安打，目前在一軍打擊率2成35。

此戰西武在4局下靠著山川穗高轟出陽春砲，率先攻下分數；8局下金子侑司敲出安打後，出現2次保送，山川穗高再遭到觸身球擠回1分，接著山田遙楓擊出1打點內野安打，終場西武就以3比0擊敗樂天。

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西武今天由高橋光成擔任先發投手，他用94球投滿8局，僅被敲出4支安打，投3次保送、3次三振，沒有失分，奪下勝投；接著平良海馬後援1局無失分，2人聯手完封樂天。

另外，今天日職二軍的賽事，日本火腿隊的王柏融先發打第3棒、擔任左外野手，1局上擊出游擊飛球出局，3局上擊出左外野飛球出局，4局上在滿壘時選到保送擠回1分，7局上遭到三振，8局上擊出一壘滾地球出局。總計王柏融4打數沒有安打，不過有1分打點。最終火腿以8比9不敵樂天。（編輯：吳協昌）1110422