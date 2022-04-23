更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王彥程日職二軍先發吞敗 張奕後援1局無失分

2022/4/23 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍先發出賽，前6局展現壓制力僅失兩分，7局遇亂流失掉3分，球隊以4比5吞敗、王彥程承擔敗投；歐力士猛牛隊投手張奕二軍後援1局無失分。

日本職棒二軍例行賽樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，樂天隊派出台灣投手王彥程先發，王彥程僅賽3局被敲出陽春砲掉分，比賽前半段展現不錯的壓制能力，6局續投被敲2支安打、再掉1分。

樂天隊前6局打完4比2領先，王彥程7局續投有狀況，面對首名打者被敲出內野安打，1人出局後再接連被敲2支安打失掉1分退場，接替投球的隊友沒能止血，再被敲出2支安打、再掉2分，這2分都要算在王彥程身上。

王彥程今天總計用112球投6.1局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、3次四死球，失掉5分皆為責失分，球隊終場以4比5吞敗、王彥程也吞下本季首敗。

火腿隊台灣野手王柏融今天沒有先發出賽，比賽後半段接替上場守左外野、沒有打擊機會。

歐力士猛牛隊今天二軍與阪神虎隊交手，兩隊8局打完2比2僵持不下，歐力士隊台灣投手張奕9局登板後援，讓打者3上3下、無失分。

張奕今天總計用10球投1局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分， 兩隊延長賽10局打完2比2握手言和，張奕無關勝敗。（編輯：吳協昌）1110423

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載