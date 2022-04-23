布里悍7局無失分 悍將開季12戰10敗史上第2快

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（中央社記者楊啟芳新北23日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，味全龍隊先發投手布里悍主投7局無失分，加上味全打線在4局上攻下7分大局，終場以9比0擊敗富邦悍將，讓悍將追平史上開季第2快10敗紀錄。

味全在1局上就展開攻勢，吳東融擊出內野安打後，陳品捷選到保送，吉力吉撈．鞏冠再敲安打送回1分，接著李凱威犧牲觸擊帶有1分打點，味全取得2比0領先。

味全在4局上更是攻下大局，李凱威敲安打、張祐銘遭觸身球後，劉基鴻、張政禹及郭天信都敲安打得2分，接著吳東融選到保送擠回1分，吉力吉撈．鞏冠敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，之後李凱威單局第2度上場，再補上1打點安打，單局攻下7分。

終場味全以9比0奪下2連勝，目前與統一獅隊並列第2名，也讓悍將吞下2連敗，目前悍將戰績2勝10敗墊底，並為史上第2快開季10敗。史上最快開季10敗的是1994年的俊國熊，當年開季僅打11場就吞下10敗。

布里悍用96球投7局，被敲5支安打，沒有出現四壞球保送，僅投出1次觸身球，送出6次三振，沒有失分，奪下本季第2勝。賽後味全總教練葉君璋表示，今天贏球最主要還是布里悍的投球狀況，「雖然還不到最好，但是已經慢慢有回到過去的狀況，才有比較穩定的機會給打者發揮。」

布里悍則表示，目前的投球節奏已經像去年一樣，球比較能照自己的意思跑，今天感覺很好。4局上隊友幫他打了7分，布里悍說：「隨著比數的變化，開始想說後面投起來可以用什麼樣不同的策略，可以大膽在比賽後段用不同方式嘗試，隊友給我這麼多分數是很好的。」

悍將則是推出本土王牌江少慶先發，不過狀況不穩，用86球僅投3.2局，被敲8支安打，出現3次四死球，投出3次三振，失掉9分含8分責失，最終吞下本季第3敗，本季首勝尚未出爐，目前防禦率達10.80。（編輯：吳協昌）1110423