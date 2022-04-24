德保拉6.2局無失分 兄弟2轟擊退桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職中信兄弟隊今天迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊洋投德保拉6.2局無失分、好投壓制，陳文杰本季首轟出爐，張志豪也開轟，率隊以5比3拿下勝利；德保拉本季首勝開張，拿下單場MVP。

中信兄弟在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊派出洋投德保拉先發，德保拉總計用123球投6.2局，被敲出6支安打，投出5次三振、2次四死球，沒有失分，展現壓制力，拿下個人本季首勝。

兄弟開賽就有攻勢，2局靠著陳子豪四壞保送、短打推進、陳家駒適時安打先馳得點，江坤宇選到四壞保送，陳文杰開轟，3分砲幫助球隊取得4比0領先，為個人本季首轟；兄弟7局靠著張志豪陽春砲多添1分保險分，這發全壘打也是張志豪個人本季第3轟。

桃猿隊團隊雖然出現10支安打，但是得分效率不佳，比賽後半段才有分數進帳，8局靠著成晉二壘打、朱育賢適時安打先追1分，9局陳晨威敲出2分砲，但攻勢沒有延續，桃猿吞下敗仗。

桃猿隊投手林子崴本季首場先發出賽，總計用112球投6局，被敲出3支安打（1發全壘打），投出5次三振，偏多6次保送，失掉4分皆為責失分，承擔敗投。（編輯：管中維）1110424