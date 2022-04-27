吳念庭連4場有安打演出 西武擊敗軟銀

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天4打數敲出1支安打，連4場比賽有安打演出；西武打線全場敲出11支安打，包括3發全壘打，終場以8比2擊敗福岡軟銀鷹隊。

吳念庭今天先發打第5棒、擔任一壘手，1局上遭到三振，3局上擊出二壘方向滾地球出局，5局上擊出中間方向安打，7局上擊出一壘滾地球出局，9局上遭到觸身球保送。總計吳念庭4打數敲出1支安打，目前在一軍打擊率2成88。

西武今天在1局上就靠著山川穗高轟出3分全壘打，取得領先；2局上中村剛也敲安打、金子侑司敲安打後，源田壯亮選到保送形成滿壘，歐葛雷迪（Brian O'Grady）擊出高飛犧牲打，再攻下1分；4局上歐葛雷迪再轟出2分全壘打，7局上則是山川穗高擊出陽春砲，9局上也添1分。

最終西武就以8比2奪勝，山川穗高5打數敲出3安猛打賞，包辦5分打點、2得分；歐葛雷迪也有3打數2安打、3打點表現，2人就包辦了球隊所有分數。

西武先發投手松本航此戰用113球投7局，被敲8支安打，投2次保送、5次三振，僅失1分演出優質先發，最終奪下勝投。（編輯：張芷瑄）1110427