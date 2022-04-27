更多編輯台推薦新聞：
台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？
生活

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

吳念庭連4場有安打演出 西武擊敗軟銀

2022/4/27 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北27日電）日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天4打數敲出1支安打，連4場比賽有安打演出；西武打線全場敲出11支安打，包括3發全壘打，終場以8比2擊敗福岡軟銀鷹隊。

吳念庭今天先發打第5棒、擔任一壘手，1局上遭到三振，3局上擊出二壘方向滾地球出局，5局上擊出中間方向安打，7局上擊出一壘滾地球出局，9局上遭到觸身球保送。總計吳念庭4打數敲出1支安打，目前在一軍打擊率2成88。

西武今天在1局上就靠著山川穗高轟出3分全壘打，取得領先；2局上中村剛也敲安打、金子侑司敲安打後，源田壯亮選到保送形成滿壘，歐葛雷迪（Brian O'Grady）擊出高飛犧牲打，再攻下1分；4局上歐葛雷迪再轟出2分全壘打，7局上則是山川穗高擊出陽春砲，9局上也添1分。

最終西武就以8比2奪勝，山川穗高5打數敲出3安猛打賞，包辦5分打點、2得分；歐葛雷迪也有3打數2安打、3打點表現，2人就包辦了球隊所有分數。

西武先發投手松本航此戰用113球投7局，被敲8支安打，投2次保送、5次三振，僅失1分演出優質先發，最終奪下勝投。（編輯：張芷瑄）1110427

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載