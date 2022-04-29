恩比德轟33分 76人淘汰暴龍晉NBA季後賽次輪[影]

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NBA費城76人球星恩比德（前）28日灌進33分並抓下10籃板，率隊以132比97大勝多倫多暴龍。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社多倫多28日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德（Joel Embiid）今晚灌進33分並抓下10籃板，率隊以132比97大勝多倫多暴龍，在東區季後賽首輪系列賽以4勝2敗的戰績勝出。

在7戰4勝制的東區季後賽首輪系列賽，76人連奪3勝率先取得聽牌優勢，但之後吞了兩場敗仗，今天再添一勝順利晉級。「大鬍子」哈登（James Harden）此役挹注22分與15助攻。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）命中5顆3分球，攻下25分。哈里斯（Tobias Harris）貢獻19分與11籃板，葛林（Danny Green）繳出12分。

東區第4種子76人5月2日將作客邁阿密對決頭號種子熱火，展開東區季後賽第2輪比賽。

暴龍的布謝（Chris Boucher）砍下25分並抓下10籃板，西雅坎（Pascal Siakam）挹注24分，崔蘭特（Gary Trent Jr.）攻下19分，巴恩斯（Scottie Barnes）貢獻18分。

兩隊上半場你來我往，但第3節戰況出現一面倒的情況，76人打出37比17攻勢，帶著21分領先優勢進入第4節。

終場前9分36秒，哈登射進一顆三分球，助76人取得23分領先。比賽剩下8分31秒時，恩比德帶球上籃得分，76人將比分拉大到108比82。哨響前5分46秒，尼安（Georges Niang）命中三分球，將領先幅度拉大到28分。

比賽剩下3分58秒時，西雅坎帶球上籃，手肘打到恩比德的臉部，恩比德下場治療傷勢，西雅坎被吹犯規。

終場前3分38秒，哈里斯命中一記三分球，76人的領先幅度擴大到32分，改派替補球員輪番上陣，終場以35分之多勝出。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110429