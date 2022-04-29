布朗森關鍵超前三分球 NBA獨行俠4比2淘汰爵士

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獨行俠29日（台灣時間）在客場以98比96險勝爵士，晉級季後賽次輪。（圖取自facebook.com/dallasmavs）

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（中央社記者龍柏安台北29日電）NBA獨行俠後衛布朗森今天在比賽最後2分3秒飆進超前三分球，加上爵士前鋒鮑格達諾維奇壓哨三分失手，獨行俠終場98比96險勝爵士，系列賽以4比2淘汰對手晉級。

NBA美國職籃西區季後賽首輪，已取得「聽牌」優勢的達拉斯獨行俠，今天前往猶他爵士踢館，一邊試圖「關門」，另一邊則要延長戰線，戰況高潮迭起，根據轉播單位統計，此役兩隊共7度打平、11次互換領先，獨行俠靠著布朗森（Jalen Brunson）的關鍵三分建功順利晉級，下一輪將迎戰聯盟頭號種子鳳凰城太陽。

主場出擊的爵士整體命中率不如對手，不過他們在布朗森飆進超前三分後，仍有機會扭轉戰局，先靠著法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在籃下放進2分，追到只差1分，無奈比賽前5秒康利（Mike Conley）發生致命走步失誤，只能將球權還給領先的獨行俠。

爵士啟動犯規戰術凍結時間，布朗森站上罰球線後2罰中1，爵士最後一擊邊線發球，透過連續掩護後傳到左側射手鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）手中，他假動作晃過防守者後穩穩出手，可惜沒能命中，讓獨行俠興奮在客場拿下晉級門票。

獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）今天與布朗森雙雙攻下24分，唐西奇另外還有9籃板、8助攻、2抄截與2阻攻的全方位演出，而爵士則以後衛密契爾（Donovan Mitchell）的23分、9助攻與8籃板最佳，錯失致勝一擊的射手鮑格達諾維奇三分球6投3中，繳出全隊次高的19分。（編輯：李錫璋）1110429