保羅14投全中灌33分 太陽烤鵜鶘挺進季後賽次輪[影]

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NBA鳳凰城太陽老將保羅（前右2）28日手感發燙，全場砍下33分，率隊以115比109擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社紐奧良28日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽老將保羅（Chris Paul）今晚手感發燙，全場砍下33分，率隊以115比109擊敗紐奧良鵜鶘，在西區季後賽首輪系列賽以4勝2敗勝出。

保羅14投全數命中、4罰全中，布克（Devin Booker）肌腱傷勢痊癒歸隊，在最後兩分鐘攻進5分，全場貢獻13分。

艾頓（Deandre Ayton）拿下22分，布里吉斯（Mikal Bridges）繳出18分，強森（Cameron Johnson）挹注13分。西區頭號種子太陽接下來將迎戰達拉斯獨行俠與猶他爵士的勝方。

鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）攻下21分並有11次助攻，瓊斯（Herbert Jones）與麥卡倫（CJ McCollum）各得16分，南斯（Larry Nance Jr.）挹注15分，墨菲（Trey Murphy III）繳出12分，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）得到11分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）貢獻10分。

第4節打到一半，保羅攻進兩球並有1次助攻，助太陽取得99比98領先。

兩隊接下來互換領先6次，最後一次是哨響前1分42秒，布克命中一顆三分球，助太陽取得106比104領先。

終場前1分01秒，布里吉斯抄截、帶球上籃，保羅命中兩罰，將比分拉開到110比104。

鵜鶘兩度將比分追到3分以內，但保羅投進一球，布克命中兩罰，太陽又拉開比數。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110429