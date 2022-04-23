NBA保羅拉尾盤還寫紀錄 太陽曬傷鵜鶘系列賽超前[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NBA太陽23日以114比111曬傷鵜鶘，在西部季後賽以2比1超前。（圖取自twitter.com/Suns）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）太陽今天靠著主控保羅在第4節狂砍19分，全場拿下28分、14助攻，搭配艾頓也拿下28分、17籃板，客場以114比111曬傷鵜鶘，在NBA西部季後賽以2比1超前。

NBA美國職籃今天進行季後賽首輪賽事，聯盟季後賽頭號種子鳳凰城太陽，前兩戰打完和透過附加賽晉級的紐奧良鵜鶘打成1比1平，不過現年36歲的保羅（Chris Paul）老而彌堅，今天在決勝期跳出來接管比賽，補上王牌射手布克（Devin Booker）缺陣的火力，加上艾頓（Deandre Ayton）禁區逞威，順利拿下勝利。

前3節打完，太陽僅取得2分領先，接下來上演保羅的個人秀，決勝節球隊攻下的前23分裡面，就有15分是保羅拿下，他除攻下28分另送出14次助攻，且全場零失誤，包括上一戰在內，他季後賽兩場共計送出28次助攻、都沒有任何失誤。

根據數據網站EliasSports統計，保羅成為NBA自1977-78年以來，在季後賽兩場比賽沒有失誤，傳出最多助攻的球員，原紀錄是由前爵士名人堂球星史塔克頓（John Stockton）的20次。

除此之外，今天也是保羅生涯在季後賽第10次，單場傳出10次以上助攻，且沒有發生任何失誤，值得一提的是，今年首輪系列賽3場比賽，他累計已送出38次助攻，僅出現2次失誤。

鵜鶘前鋒殷格拉姆（Brandon Ingram）今天攻下全場最高的34分，而射手麥卡倫（CJ McCollum）也有30分進帳。（編輯：陳政偉）1110423