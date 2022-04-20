NBA鵜鶘季後賽扳成平手 太陽輸球又傷了布克[影]

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NBA紐奧良鵜鶘20日靠著殷格拉姆繳出「準大三元」成績，以125比114擊敗鳳凰城太陽。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）NBA紐奧良鵜鶘今天靠著殷格拉姆繳出37分、11籃板、9助攻「準大三元」成績，以125比114擊敗鳳凰城太陽，季後賽扳成1比1平手，而太陽不僅輸球，還傷了主力布克。

美國職籃NBA西區頭號種子鳳凰城太陽與附加賽連過2關、第8種子的紐奧良鵜鶘在季後賽首輪碰頭，太陽首戰以110比99收下勝利，在7戰4制系列賽拔得頭籌。

太陽第2戰繼續在主場迎戰鵜鶘，除了要力拚連勝，老將保羅（Chris Paul）還要尋求突破魔咒，猶如「保羅剋星」的佛斯特（Scott Foster）擔任第2戰執法裁判，過去保羅在季後賽出賽，遇到佛斯特吹哨，已遭遇13連敗。

鵜鶘在首戰輸球後，今天重振旗鼓，季後賽第2戰首節以30比28領先太陽，太陽的布克（Devin Booker）次節連續飆進三分球，一度拉出10比0攻勢，布克上半場一枝獨秀，包辦31分，外線10投7中，幫助太陽半場結束以61比56反超。

鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）第3節率領球隊吹起反攻號角，個人單節進帳14分，而太陽上半場攻擊重心的布克因腿筋拉傷提前退場，讓鵜鶘前3節結束以90比83要回領先。

決勝節太陽隊的強森（Cameron Johnson）展開追分，而鵜鶘靠著殷格拉姆在外線連續開火，鞏固領先優勢， 最終以11分差勝出。

鵜鶘的殷格拉姆首戰未能有效發揮，今天則是球隊贏球關鍵，拿下37分、11籃板、9助攻，繳出「準大三元」成績，隊友麥卡倫（CJ McCollum）進帳23分，外線10投6中，外加8籃板、9助攻。

太陽隊此役雖6人得分雙位數，以布克表現最佳，全場斬獲31分，得分都集中在上半場，但第3節傷退後，就未再出賽，第3戰能否出賽存疑。隊友保羅全場16投5中，貢獻17分、14助攻，依舊未能擺脫魔咒。（編輯：張雅淨）1110420