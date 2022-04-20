更多編輯台推薦新聞：
專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道
兩岸

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

NBA鵜鶘季後賽扳成平手 太陽輸球又傷了布克[影]

2022/4/20 13:24（4/20 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA紐奧良鵜鶘20日靠著殷格拉姆繳出「準大三元」成績，以125比114擊敗鳳凰城太陽。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA紐奧良鵜鶘20日靠著殷格拉姆繳出「準大三元」成績，以125比114擊敗鳳凰城太陽。（圖取自twitter.com/NBA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）NBA紐奧良鵜鶘今天靠著殷格拉姆繳出37分、11籃板、9助攻「準大三元」成績，以125比114擊敗鳳凰城太陽，季後賽扳成1比1平手，而太陽不僅輸球，還傷了主力布克。

美國職籃NBA西區頭號種子鳳凰城太陽與附加賽連過2關、第8種子的紐奧良鵜鶘在季後賽首輪碰頭，太陽首戰以110比99收下勝利，在7戰4制系列賽拔得頭籌。

太陽第2戰繼續在主場迎戰鵜鶘，除了要力拚連勝，老將保羅（Chris Paul）還要尋求突破魔咒，猶如「保羅剋星」的佛斯特（Scott Foster）擔任第2戰執法裁判，過去保羅在季後賽出賽，遇到佛斯特吹哨，已遭遇13連敗。

鵜鶘在首戰輸球後，今天重振旗鼓，季後賽第2戰首節以30比28領先太陽，太陽的布克（Devin Booker）次節連續飆進三分球，一度拉出10比0攻勢，布克上半場一枝獨秀，包辦31分，外線10投7中，幫助太陽半場結束以61比56反超。

鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）第3節率領球隊吹起反攻號角，個人單節進帳14分，而太陽上半場攻擊重心的布克因腿筋拉傷提前退場，讓鵜鶘前3節結束以90比83要回領先。

決勝節太陽隊的強森（Cameron Johnson）展開追分，而鵜鶘靠著殷格拉姆在外線連續開火，鞏固領先優勢， 最終以11分差勝出。

鵜鶘的殷格拉姆首戰未能有效發揮，今天則是球隊贏球關鍵，拿下37分、11籃板、9助攻，繳出「準大三元」成績，隊友麥卡倫（CJ McCollum）進帳23分，外線10投6中，外加8籃板、9助攻。

太陽隊此役雖6人得分雙位數，以布克表現最佳，全場斬獲31分，得分都集中在上半場，但第3節傷退後，就未再出賽，第3戰能否出賽存疑。隊友保羅全場16投5中，貢獻17分、14助攻，依舊未能擺脫魔咒。（編輯：張雅淨）1110420

延伸閱讀
影片／NBA灰熊大勝灰狼28分 創隊史季後賽最大勝分差巴特勒飆45分 熱火系列賽2比0領先老鷹影片／柯瑞神之效率轟34分 勇士系列賽2比0領先金塊影片／布朗森生涯新高41分 獨行俠轟倒爵士扳平戰局影片／灰熊隊史第1人 莫蘭特狂轟52分率隊勝馬刺
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀