巴特勒飆45分 熱火系列賽2比0領先老鷹

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邁阿密熱火小前鋒巴特勒（前）19日豪取45分，率隊以115比105擊敗亞特蘭大老鷹。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）

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（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火小前鋒巴特勒（Jimmy Butler）今天豪取45分，率隊以115比105擊敗亞特蘭大老鷹，在東區季後賽首輪拿下2比0領先。

東區龍頭熱火17日在7戰4勝制系列賽首戰在主場以115比91勝出，今天再下一城。

老鷹得分後衛赫爾特（Kevin Huerter）今天率先進帳，第1節就先來個三分球下馬威，但熱火隨即還以顏色，巴特勒先長射破網取得平手，隊友阿德巴約（Bam Adebayo）接著補進一球，助球隊取得5比3領先，兩隊隨後你來我往，第一節打完熱火26比25微幅領先。

第2節老鷹先祭出一波10比7攻勢，以35比33逆轉頹勢，但此時熱火的文森（Gabe Vincent）從板凳出發射進三分球，再度反轉比分。第2節兩隊就這樣緊咬比數，這節最後熱火再拿下1分領先，打完上半場以56比54暫居上風。

第3節熱火先以16比8拉開比分，來到72比62，一口氣取得兩位數領先優勢，並在這一整節成功阻止老鷹縮小差距。

熱火以87比76優勢進入第4節。哨響前3分15秒，老鷹的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍進三分球，將比分拉近至101比104，但熱火前鋒巴特勒接著連進3球，包括一顆三分球，把優勢拉大至111比101，奠定勝基。

巴特勒今天有全場最高的45分和5籃板5助攻表現；隊上另有3人得分達兩位數，包括板凳出發的赫洛（Tyler Herro）攻下15分，得分後衛斯特魯斯（Max Strus）14分，文森11分。

老鷹方面，鮑格達諾維奇攻進全隊最高29分，楊恩（Trae Young）貢獻25分，韓特（De'Andre Hunter）16分，柯林斯（John Collins）13分，赫爾特9分。

熱火與老鷹的系列賽第3戰22日將轉往老鷹主場進行。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110420