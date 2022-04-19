史瑪特獲年度最佳防守球員 控球後衛第2人

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（中央社紐約18日綜合外電報導）塞爾蒂克後衛史瑪特今天獲選為美國職籃NBA本季年度最佳防守球員，這是名人堂級傳奇球星培頓1996年獲獎後，再次有後場球員獲得此項殊榮。

史瑪特（Marcus Smart）是波士頓塞爾蒂克拿下這個獎項的隊史第2人，而首次獲得這項大獎的綠衫軍球員，是2008年的賈奈特（Kevin Garnett）。

史瑪特說：「能獲得這個獎項，並與過去得獎的那些球員齊名，我感到十分自豪。」

史瑪特這次獲得37張第1名選票，拿下257分位居第1，排名第2的是鳳凰城太陽的布里吉斯（Mikal Bridges），他獲得22張第1名選票，拿下202分。

過去4個球季3度拿下年度最佳防守球員獎的猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），這次獲得12張第1名選票，拿下136分。

已經退休的「手套」培頓（Gary Payton）今天在塞爾蒂克訓練場館舉辦的頒獎儀式中，告訴史瑪特他獲獎的消息。

史瑪特說：「這太棒了，他（指培頓）真是所有後衛的偶像，他豎立起很高的標準。」

已在NBA打了8季的史瑪特表示，要獲選為NBA年度最佳防守球員，在場上要有一種特別的態度。

他說：「絕對是心理上的…你得比任何人都相信自己，並率領大家，讓每個人變得更強悍。」

史瑪特本季為塞爾蒂克出戰71場賽事，以119次抄截排名第6，平均每戰1.68次抄截位居第7。

28歲的史瑪特本季平均每場比賽可抓下生涯新高的3.2個防守籃板。

塞爾蒂克平均每場比賽失104.5分，是全NBA平均失分最少的球隊，將對手的投籃命中率壓在4成34、三分球命中率壓在3成39，都是全聯盟最佳表現。

在防守端的強勢，讓塞爾蒂克在例行賽拿下51勝31敗，成為季後賽東區第2種子。

史瑪特平均每場比賽可獲12.1分，傳出生涯新高的5.9助攻，並有3.8個籃板進帳。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110419