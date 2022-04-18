塔特姆絕殺球破籃網 塞爾蒂克季後賽旗開得勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

塞爾蒂克17日靠塔特姆（圖）壓哨上籃得手，終場115比114險勝籃網，拿下季後賽首勝。（圖取自twitter.com/celtics）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓17日綜合外電報導）塞爾蒂克靠塔特姆壓哨上籃得手，終場115比114險勝籃網，拿下季後賽首勝。熱火則靠羅賓遜幾乎彈無虛發攻下27分，及以嚴防迫使老鷹主將楊恩只拿8分，最終115比91輕取老鷹。

美國職籃NBA東區季後賽首輪，第2種子波士頓塞爾蒂克今天在主場迎戰第7種子布魯克林籃網；頭號種子邁阿密熱火則在家對上第8種子亞特蘭大老鷹。

塞爾蒂克與籃網的比賽，兩隊一路激戰，終場前1分4秒，雙方戰成平手。此時，籃網的厄文（Kyrie Irving）砍進一記三分彈，落後3分的塞爾蒂克靠布朗（Jaylen Brown）切入後的上籃得手，將落後縮小到剩下1分差距。

接著，籃網的杜蘭特（Kevin Durant）在三分線外出手落空，塞爾蒂克的霍福德（Al Horford）抓下籃板，讓球隊有了逆轉戰局的機會。

塞爾蒂克握有最後一波球權，布朗往禁區擠後，把球傳給在三分線外埋伏的史瑪特（Marcus Smart），史瑪特假動作晃起對手後切入，並把球送給從三分線外空手切入的塔特姆（Jayson Tatum），塔特姆接球後大轉身跨步放進兩分，助塞爾蒂克最終以1分之差氣走籃網。

塔特姆此役攻下塞爾蒂克最高的31分；布朗、史瑪特分別獲得23分、20分；霍福德有20分、15籃板的「雙十」成績。

籃網的厄文今天轟下全場最高的39分；杜蘭特雖貢獻23分，但24次出手只命中9球；替補的德拉吉奇（Goran Dragic）、克萊克斯頓（Nic Claxton）分別拿下14分、13分。

至於熱火和老鷹一役，熱火替補的羅賓遜（Duncan Robinson）手感火燙，三分線外9投8中，整場比賽出手10次投進9球，攻下全場最高27分。反觀老鷹頭號主力楊恩（Trae Young）則是手感冰冷，7次在三分線外出手全部落空，整場比賽12投僅1中，只獲得個位數的8分，這樣的落差，成為熱火以24分差距輕鬆獲勝的關鍵。

熱火今天密不透風的防守，讓老鷹的進攻完全失靈，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）此役三分球4投0中，整場比賽8次出手全部落空，便是最明顯的例子之一。老鷹今天三分球命中率僅2成78，遠不及熱火的4成74；整體投籃命中率只有3成87，不如熱火的5成24。

羅賓遜此役砍進8個三分球，創下老鷹在季後賽的新紀錄。除了他的27分，巴特勒（Jimmy Butler）也貢獻21分。塔克（P.J. Tucker）、勞瑞（Kyle Lowry）分別獲得16分、10分。

老鷹這邊以賈里納里（Danilo Gallinari）攻下17分最多；韓特（De'Andre Hunter）有14分進帳；替補的柯林斯（John Collins）、諾克斯（Kevin Knox）皆獲10分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110418