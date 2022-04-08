單季2千分1千籃板5百助攻 約基奇NBA第一人[影]

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（中央社丹佛7日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今天對決曼菲斯灰熊，金塊球星約基奇浴血奮戰，成為第一位單季拿下2000分、1000個籃板和500次助攻的NBA球員。

約基奇（Nikola Jokic）此役全場24投16中拿下35分，還有16籃板6助攻4抄截和1阻攻的表現，除幫助金塊以122比109擊敗灰熊外，也讓金塊在西區排名第六，順利拿下季後賽門票。

開賽前，約基奇需要拿下31分才能達到這個里程碑，他在第四節順利達成這個目標。約基奇在開賽後的第一分鐘，遭到灰熊球員傑克森（Jaren Jackson Jr）不小心以手肘擊中頭部受傷，約基奇血流如注，他在包紮破口後整晚比賽都戴著紅色的頭帶。

隊友高登（Aaron Gordon）砍下22分，郝蘭德（Bones Hyland）和巴頓（Will Barton）各拿下16分，莫里斯（Monte Morris）也有10分的表現，這是金塊在最近7場比賽中第5度獲勝。

灰熊在貝恩（Desmond Bane）14分帶領下，隊中共有7名球員得分達到兩位數。灰熊在西區排名第二，他們在11勝1負狂飆後收下2連敗。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110408