NBA恩比德轟41分擊退溜馬 得分王獎項快到手[影]

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費城76人中鋒恩比德（前）10日（台灣時間）在主場轟下41分、20籃板，率隊以133比120擊敗來訪的印第安納溜馬。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）美國職籃NBA費城76人中鋒恩比德今天在主場轟下41分、20籃板，率隊以133比120擊敗來訪的印第安納溜馬，而得分王獎項幾乎快成為恩比德的囊中物。

洛杉磯湖人無緣季後賽後，球團提前預告，腳踝有傷的詹姆斯（LeBron James）缺席最後2場例行賽，等於退出角逐得分王行列，形成恩比德（Joel Embiid）與密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）之爭。

恩比德今天在出戰溜馬一役中，繼續展現得分效率，不但在第3節獨攬16分，且全場17投14中，砍下41分，外加20籃板、4助攻、2抄截，幫助76人以13分差獲勝，不但鎖定季後賽前4種子，還有機會以第3種子之姿前進季後賽。

根據美國數據網站StatMuse統計，恩比德本季第13次繳出單場至少40分、10籃板成績，為聯盟合併以來，單季最高紀錄。

今天比賽結束後，恩比德場均得分升至30.57分，持續領先安特托昆博的29.9分，恩比德幾乎鎖定得分王，由於兩人都剩1場比賽，除非恩比德例行賽最終戰出賽且1分未得，而安特托昆博必須拿47分，才有機會超車。

恩比德表示，「我一直在說，每一場比賽，我都想要主宰比賽。如果你能拿出主宰能力，就會在很多方面展現，無論是進攻或防守上，但有時候數據無法呈現。」

另一場比賽，曼菲斯灰熊今天主場出戰紐奧良鵜鶘，陣中主控莫蘭特（Ja Morant）復出，灰熊以141比114大勝，其中第3節攻下55分、全場送出41助攻，不但雙雙寫下隊史新頁，同時還是NBA自1955年以來單節得分第4高。

莫蘭特先前因右膝酸痛缺陣，自3月19日後就未出賽，今天歸隊首戰出賽27分鐘，繳出21分、4籃板、9助攻。

灰熊今天贏球後，收下第56勝，追平2012-13年賽季所締造的隊史紀錄，只要明天扳倒波士頓塞爾蒂克，就能改寫隊史最佳成績。（編輯：張雅淨）1110410