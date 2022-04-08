NBA西區勇士湯普森轟33分表現佳 東區熱火取頭號種子[影]

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NBA勇士隊湯普森（圖）8日投出6顆三分球轟下33分，率隊以128比112擊敗湖人。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社記者龍柏安台北8日電）美國職籃勇士隊湯普森今天6顆三分球轟33分，率隊以128比112擊敗湖人，勇士3連勝穩居西區第3；東區方面，費城不敵暴龍，加上塞爾蒂克輸公鹿，沒賽事的熱火直接取得頭號種子。

NBA美國職籃金州勇士隊明星射手湯普森（Klay Thompson），歷經前十字韌帶撕裂與阿基里斯腱傷勢，整整缺席兩個賽季，直到今年1月才歸隊，今天他全場22次出手，投進12球，包括三分線投10中6。

值得一提的是，湯普森上次出賽面對猶他爵士也攻下36分，這是他連續兩場出賽得分都達30以上，不過總教練柯爾（Steve Keer）卻認為今天這一戰，才是湯普森本季的最佳表現。

柯爾表示，他知道過去這段時間，湯普森有拿過更高分數，但他的理由很簡單，就是出手選擇，在他的認知裡，湯普森今天22次出手中，只有2球是不好的選擇。

柯爾也強調，他們的目標是希望贏下季末的最後幾場比賽。柯爾透露，如果他們能帶著連勝晉級季後賽，相信會是一種助力，不過對於種子排序他倒沒有太在意，柯爾認為：「無論是第幾種子，我們還是要面對我們該打的比賽。」

湖人球星包括詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）等主力今天都高掛免戰牌，小將何頓－塔克（Talen Horton-Tucker）火力全開轟下最高的40分，無奈球隊仍苦吞8連敗。

至於東部方面，費城76人今天客場以114比119不敵多倫多暴龍，加上波士頓塞爾蒂克121比127不敵密爾瓦基公鹿，結果沒有出賽的熱火反而撿了便宜，直接取得東部頭號種子席次。（編輯：屈享平）1110408