NBA勇士證實 柯瑞剩餘例行賽確定報銷
2022/4/2 17:13（4/2 17:21 更新）
美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞因左腳韌帶扭傷缺陣。（圖取自facebook.com/warriors）
（中央社舊金山1日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天表示，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因為左腳韌帶扭傷缺陣，季後賽之前都無法復賽。
法新社報導，金州勇士在推特（Twitter）發表聲明說，柯瑞「恢復情況良好」，但無法再度出戰例行賽。例行賽訂4月10日結束。
金州勇士表示：「史蒂芬（柯瑞）下週將逐漸展開個人場上活動，最終回歸訓練將取決於他的康復狀況。下一次他的狀態更新在4月11日。」
金州勇士教練柯爾（Steve Kerr）向記者表示，這個消息並不令人意外。
柯爾說：「我們希望本季例行賽進入尾聲時，他或許可以打一兩場比賽，但可能性不太大。」
柯瑞3月16日出戰波士頓塞爾蒂克爭球時，不慎被塞爾蒂克球員史瑪特（Marcus Smart）撞到左腳受傷。
柯瑞是NBA史上命中最多三分球的球員，平均每場拿下25.5分，自從他因傷缺陣後，勇士只拿1勝6敗。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110402
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀