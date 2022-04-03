NBA勇士逆轉勝爵士 季後賽門票到手

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）美國職籃NBA金州勇士今天克服決勝節16分落後，並靠著湯普森、波爾全場聯手攻下67分，率隊以111比107逆轉擊敗猶他爵士，提前晉級季後賽。

勇士今天主場迎戰爵士，上半場結束仍以45比58落後，第3節勇士展開反擊，湯普森（Klay Thompson）、別利薩（Nemanja Bjelica）在外線接力開火，將差距縮小至6分差。

爵士決勝節在康利（Mike Conley）與戈貝爾（Rudy Gobert）帶領下，又將領先優勢擴大至16分，勇士隨後連續6記三分球轟炸外線，湯普森個人就包辦4記，拉出18比0攻勢反超，最終以4分差氣走對手，終止4連敗。

勇士湯普森此役攻下36分、5籃板，波爾（Jordan Poole）繳出31分、6籃板、6助攻。

談到上演逆轉秀，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）直呼，「我們球員決勝節的表現實在太不可思議了，我不知道還能說什麼。」

隨著NBA例行賽步入尾聲，勇士今天贏球後，戰績49勝29敗，西區第7的明尼蘇達灰狼隊目前戰績44勝34敗，即使灰狼剩下4場比賽全勝，也無法超越勇士，勇士確定不會落入附加賽，成為繼鳳凰城太陽、曼菲斯灰熊、達拉斯獨行俠後，西區第4支前進季後賽的隊伍。

另外，亞特蘭大老鷹今天10名球員輪番上陣，都有得分進帳，楊恩（Trae Young）表現全面，繳出36分、6籃板、10助攻，率隊以122比115戰勝布魯克林籃網。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）攻下55分，外加7籃板、3助攻，其中得分和單場8記三分球都是個人生涯新高，本季第3度得分達50分大關，但依舊白做工，而隊友厄文（Kyrie Irving）貢獻31分、6助攻，籃網輸球後，排名跌至東區第10。（編輯：張雅淨）1110403