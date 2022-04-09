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湖人本季最後兩戰 詹姆斯腳傷未癒不會上場

2022/4/9 08:57（4/9 09:21 更新）
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NBA湖人隊腳踝有傷的詹姆斯剩下兩場例行賽不出賽。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）
NBA湖人隊腳踝有傷的詹姆斯剩下兩場例行賽不出賽。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）已確定與美國職籃NBA季後賽無緣的湖人今天在聲明中表示，球隊本季剩下的兩場例行賽，腳踝有傷的詹姆斯將不會出賽。

37歲的詹姆斯（LeBron James）3月27日腳踝扭傷後，就一直受健康問題困擾，在洛杉磯湖人4月5日敗給鳳凰城太陽，確定連附加賽都沒得打的比賽，及昨天湖人不敵金州勇士一役，詹姆斯都只能作壁上觀。

法新社報導，湖人在最新的傷兵報告中表示，他們是在最近對詹姆斯的傷勢重新做了評估，並決定讓他別打湖人本季的最後兩戰，以讓他「持續復原，且他可望完全康復」。

出現這樣的傷勢，意味著詹姆斯無法超越費城76人的恩比德（Joel Embiid），因此無緣拿下本季的得分王。

恩比德本季打了67場比賽，平均每場比賽可轟下30.4分，詹姆斯則是打了56戰，平均可獲30.3分。

想要競爭得分王，至少需打58場比賽。

詹姆斯的傷勢，也讓湖人度過慘澹的一季，他們在4月5日輸給太陽後，確定遭到淘汰，無緣本季的季後賽。

這僅是詹姆斯2003年進到NBA以來，第4次未能率隊打進季後賽。

湖人本季的最後兩場比賽，是在今天對上奧克拉荷馬雷霆，以及在10日對上丹佛金塊。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110409

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