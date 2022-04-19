柯瑞神之效率轟34分 勇士系列賽2比0領先金塊

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（中央社記者龍柏安台北19日電）NBA金州勇士球星柯瑞今天依舊從板凳出發，替補出賽的他僅打了約23分鐘，卻以超高效率轟下全場最高的34分，率隊126比106擊敗丹佛金塊，系列賽首輪以2比0領先。

NBA美國職籃季後賽，西部第3種子的勇士，今天在自家迎戰老六金塊，勇士在第3節拉出一波44比30攻勢，一口氣將領先拉開至20分，加上金塊王牌約基奇（Nikola Jokic）在第4節還剩7分鐘，因向裁判抱怨執法尺度領到第2次技術犯規，遭驅逐出場，比賽勝負也因此提前定調。

柯瑞（Stephen Curry）因左腳韌帶扭傷，缺席本季最後12場例行賽，直到季後賽首戰才歸隊，不過總教練柯爾（Steve Kerr）依舊小心翼翼，連續兩場比賽都讓柯瑞以替補出發，上場時間也有控制。

歷經1個月休兵，柯瑞在季後賽首戰似乎還在找感覺，單場13投5中，攻下16分；今天柯瑞則是完全爆發，上場短短22分57秒，全場17投12中、包括三分球10投5中，砍下全場最高的34分。

值得一提的是，柯瑞季後賽首戰就算狀態未達顛峰，三分手感卻沒生鏽，包括今天在內，他三分球累計16投中8，命中率高達5成，仍舊是對手難解的習題。

近來手感火燙的勇士先發後衛波爾（Jordan Poole），今天攻下29分，只差一點就能成為生涯季後賽前兩場比賽都轟破30分大關的勇士第1人，而射手湯普森（Klay Thompson）也有21分進帳。

金塊中鋒約基奇今天拿下全隊最高的26分、11籃板與4助攻，後衛莫里斯（Monte Morris）、巴頓（Will Barton）與郝蘭德（Bones Hyland）則各自拿下12分。（編輯：屈享平）1110419