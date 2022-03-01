灰熊隊史第1人 莫蘭特狂轟52分率隊勝馬刺[影]

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（中央社記者龍柏安台北1日電）首節34呎的特大號三分球，以及上半場結束前0.4秒第1時間出手，灰熊控衛莫蘭特用一次又一次精彩進球，告訴大家他擋都無法擋，今天他轟下生涯與隊史新高的52分。

NBA美國職籃曼斐斯灰熊主控莫蘭特（Ja Morant），最近2場比賽火力全開，繼上一戰面對芝加哥公牛狂飆46分之後，今天再接再厲，轟下52分，也幫助球隊客場118比105擊敗聖安東尼奧馬刺。

莫蘭特今天累計30投22中，包括3分球4投俱中，最不可思議的就是上半場結束前最後0.4秒，他在底線起跳接獲隊友亞當斯（Steven Adams）從對面底線長傳的球，第1時間把球投出命中。

這場比賽莫蘭特幾乎全場都在上演精彩好球，開賽後他就在弧頂三分線外4、5步外直接出手命中，並在快攻時直接從馬刺7呎1吋（約216公分）長人伯爾特（Jakob Poeltl）頭上硬灌得手，當然還有那神奇的第1時間投籃。

賽後被問到最難忘的時刻，莫蘭特說：「那肯定是得到50分，我必須感謝我的隊友、以及教練團，他們信任我。」

莫蘭特是灰熊隊史上第1個，單場得分突破50分大關的球員，他也透露，當大家發現他有機會締造隊史紀錄後，隊友們在第4節開始不斷把球餵給他。

「莫蘭特整晚都在籃框附近。」灰熊得分後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）透露，當莫蘭特起跳時就已經進入攻擊模式，「他簡直是予取予求，而且看起來似乎非常容易。」（編輯：屈享平）1110301