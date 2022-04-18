NBA保羅第4節接管戰局 太陽季後賽首戰擊敗鵜鶘[影]

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）美國職籃NBA鳳凰城太陽後衛保羅今天全場攻下30分，其中第4節更是獨攬19分，力阻紐奧良鵜鶘反撲，太陽最終以110比99勝出，收下季後賽首戰勝利。

鵜鶘附加賽先後擊敗聖安東尼奧馬刺、洛杉磯快艇，以西區第8種子之姿前進季後賽，今天與西區頭號種子太陽交手，展開季後賽首輪7戰4勝制系列賽，而太陽本季締造隊史最佳的64勝18敗，為爭冠熱門隊伍之一。

太陽的布克（Devin Booker）開賽表現強勢，連續在外線開火，並適時穿針引線，加上團隊防守有效壓制鵜鶘兩大得分點麥卡倫（CJ McCollum）、殷格拉姆（Brandon Ingram），太陽上半場以53比34領先。

鵜鶘第3節從落後超過20分，趁著太陽防守出狀況，靠著發揮鋒線高度的優勢，爭搶籃板占上風，加上麥卡倫、馬歇爾（Naji Marshall）、南斯（Larry Nance Jr.）輪流挺身而出，前3節結束將落後比分縮小至8分。

決勝節面對鵜鶘麥卡倫、南斯輪流飆進三分球，延續追分氣勢，36歲的太陽隊保羅（Chris Paul）展現老將價值，及時轟進3記三分球，穩定軍心，將領先差距拉開至雙位數，太陽最終以11分差帶走季後賽首戰勝利。

太陽隊保羅攻下30分，其中19分在決勝節拿下，全場抓下7籃板，送出10助攻、3抄截，根據ESPN Stats & Info統計，保羅成為季後賽拿下「30分、10助攻」最年長的球員。

鵜鶘隊此役以麥卡倫表現最佳，貢獻25分、8籃板、6助攻，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、殷格拉姆同獲18分，瓦倫休納斯另有25籃板、3助攻。（編輯：張雅淨）1110418