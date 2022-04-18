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安特托昆博27分16籃板 公鹿季後賽首戰擊退公牛[影]

2022/4/18 11:52（4/18 12:01 更新）
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上季拿下NBA總冠軍的公鹿，17日在「字母哥」安特托昆博（前）斬獲27分、16籃板的帶領下，以93比86擊敗公牛。（圖取自twitter.com/Bucks）
上季拿下NBA總冠軍的公鹿，17日在「字母哥」安特托昆博（前）斬獲27分、16籃板的帶領下，以93比86擊敗公牛。（圖取自twitter.com/Bucks）
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（中央社密爾瓦基17日綜合外電報導）上季拿下NBA總冠軍的公鹿，今天在「字母哥」安特托昆博斬獲27分、16籃板的帶領下，以93比86擊敗公牛，拿下他們本季季後賽的首勝。

美國職籃NBA季後賽今天持續進行，東區第3種子密爾瓦基公鹿在主場迎戰第6種子芝加哥公牛。

公鹿、公牛最近18次交手，公鹿只在2020-21球季例行賽最後一戰，讓所有先發的主力球員休息時，輸掉唯一的1場比賽，其他17場對戰，他們通通拿下勝利。

此役公鹿在首節一度以32比16、領先16分之多，但公牛一路追趕，在第3節剩下3分11秒時，以67比64超前，那是他們這場比賽首度領先，不過公鹿靠第3節末段一波10比2小高潮要回領先。

終場前5分56秒，公牛再以78比77超前，但在哈勒戴（Jrue Holiday）砍進三分球後，公鹿重回領先，隨後又以6比0攻勢結束比賽，最終以7分擊敗公牛。

公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有27分、16籃板的「雙十」演出，羅培茲（Brook Lopez）、哈勒戴、 密道頓（Khris Middleton）分別獲得18分、15分、11分，替補的波蒂斯（Bobby Portis）也交出10分、12籃板的「雙十」成績單。

公牛的佛契維奇（Nikola Vucevic）斬獲24分、17籃板，拉文（Zach LaVine）有18分10籃板進帳，兩人都有「雙十」成績，德羅森（DeMar DeRozan）和替補的懷特（Coby White）分別拿下18分、12分。

兩隊今天在三分線外的表現都不理想，公鹿的命中率僅2成63，公牛更是低到只有1成89；整體投籃命中率上，公牛的3成23同樣不如公鹿的4成05。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110418

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