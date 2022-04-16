NBA喬治確診缺陣 鵜鶘淘汰快艇晉級季後賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北16日電）NBA快艇隊球星喬治賽前確診，附加賽無法出賽，鵜鶘則靠著全能前鋒殷格拉姆攻下最高的30分、6籃板與6助攻，率隊以105比101淘汰對手，搭上西區季後賽的末班車。

NBA美國職籃附加賽最後一輪生死賽今天登場，東區亞特蘭大老鷹隊以107比101啄傷克利夫蘭騎士隊，搶下東區老八席次；鵜鶘也克服第3節最多13分落後，如願摘下西區季後賽入場券，接下來將迎戰聯盟頭號種子鳳凰城太陽隊。

鵜鶘今天全隊彷彿洗了一次三溫暖，賽前傳出快艇球星喬治（Paul George）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性，此役無法出賽，他們上半場最多曾領先16分，一度看似穩操勝券。

不過，快艇是聯盟中最擅長打逆境球賽的隊伍之一，本季曾8度在落後15分的情況下成功翻盤。鵜鶘差點淪為紀錄的見證者，在第3節遭對手嚴防守死，單節團隊得分以18比38落後，從領先打到落後。

所幸鵜鶘在第4節重新找回節奏，靠著一波11比0攻勢追平大半失土，加上菜鳥後衛墨菲（Trey Murphy III）在第4節最後4分40秒內飆進2記價值連城的三分球，1顆追平比分，另一球拉開差距，助球隊自2017-18球季後，首次重返季後賽。

鵜鶘全能前鋒殷格拉姆（Brandon Ingram）攻下最高的30分，射手麥卡倫（CJ McCollum）也有19分進帳，南斯（Larry Nance Jr.）則繳出14分、16籃板與4助攻的成績單。

快艇方面，控衛傑克森（Reggie Jackson）與前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）今天雙雙出賽超過40分鐘，2人也各自攻下27分。（編輯：戴光育）1110416