楊恩下半場火力全開 率老鷹啄騎士晉NBA季後賽

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（中央社克里夫蘭15日綜合外電報導）美國職籃NBA老鷹當家後衛楊恩今天飆出全場最高38分，其中下半場手感發燙狂掃32分，在一戰定生死的附加賽率隊以107比101踢館擊敗騎士，奪下東區最後一張季後賽門票。

亞特蘭大老鷹搶下東區第8種子，接著將在東區季後賽首輪迎戰頭號種子邁阿密熱火。第一戰17日將在邁阿密開打。

克里夫蘭騎士近9場比賽吞了7敗仗，本賽季正式劃下句點。

老鷹上半場一度落後多達14分，但第4節打出一波11比0攻勢接管戰局。

老鷹的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挹注19分與5籃板，賈里納里（Danilo Gallinari）貢獻14分， 赫爾特（Kevin Huerter）攻下13分，韓特（De'Andre Hunter）有10分進帳。

騎士的馬卡南（Lauri Markkanen）砍下全隊最高26分，賈蘭德（Darius Garland）今天投27僅中9，全場得21分與9助攻。莫布里（Evan Mobley）挹注18分，雷維特（Caris LeVert）得到16分。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）因手指骨折缺席最近19場比賽，今天歸隊貢獻11分。

第3節剩下1分42秒時，楊恩（Trae Young）命中1顆3分球，助老鷹以77比76首度取得領先。

楊恩第3節攻下16分，這節結束時，兩隊打成84比84平手。

鮑格達諾維奇第2節攻下10分，維持老鷹的攻擊火力，上半場得到全隊最高14分。

楊恩第1節僅攻下6分，第2節1分未得。在正規賽季對上騎士的4場比賽，楊恩場均為32.5分。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110416