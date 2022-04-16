更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

楊恩下半場火力全開 率老鷹啄騎士晉NBA季後賽

2022/4/16 12:19（4/16 13:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職籃NBA老鷹當家後衛楊恩（右）15日飆出全場最高38分。左為鮑格達諾維奇。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
美國職籃NBA老鷹當家後衛楊恩（右）15日飆出全場最高38分。左為鮑格達諾維奇。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社克里夫蘭15日綜合外電報導）美國職籃NBA老鷹當家後衛楊恩今天飆出全場最高38分，其中下半場手感發燙狂掃32分，在一戰定生死的附加賽率隊以107比101踢館擊敗騎士，奪下東區最後一張季後賽門票。

亞特蘭大老鷹搶下東區第8種子，接著將在東區季後賽首輪迎戰頭號種子邁阿密熱火。第一戰17日將在邁阿密開打。

克里夫蘭騎士近9場比賽吞了7敗仗，本賽季正式劃下句點。

老鷹上半場一度落後多達14分，但第4節打出一波11比0攻勢接管戰局。

老鷹的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挹注19分與5籃板，賈里納里（Danilo Gallinari）貢獻14分， 赫爾特（Kevin Huerter）攻下13分，韓特（De'Andre Hunter）有10分進帳。

騎士的馬卡南（Lauri Markkanen）砍下全隊最高26分，賈蘭德（Darius Garland）今天投27僅中9，全場得21分與9助攻。莫布里（Evan Mobley）挹注18分，雷維特（Caris LeVert）得到16分。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）因手指骨折缺席最近19場比賽，今天歸隊貢獻11分。

第3節剩下1分42秒時，楊恩（Trae Young）命中1顆3分球，助老鷹以77比76首度取得領先。

楊恩第3節攻下16分，這節結束時，兩隊打成84比84平手。

鮑格達諾維奇第2節攻下10分，維持老鷹的攻擊火力，上半場得到全隊最高14分。

楊恩第1節僅攻下6分，第2節1分未得。在正規賽季對上騎士的4場比賽，楊恩場均為32.5分。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110416

延伸閱讀
勇士季後賽遇金塊 柯瑞對首戰歸隊「十分樂觀」NBA鵜鶘狠拔馬刺 對決快艇爭西部第8種子ESPN批籃網老闆蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權楊恩狂轟41分 老鷹險勝騎士終止2連敗[影]25記三分球破隊史紀錄 老鷹啄傷灰狼終止2連敗[影]楊恩42分轟倒公鹿 老鷹終止6連敗[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀