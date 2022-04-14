NBA鵜鶘狠拔馬刺 對決快艇爭西部第8種子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北14日電）鵜鶘今天靠著麥卡倫攻下最高的32分，搭配前鋒殷格拉姆也有27分進帳，主場113比103狠拔馬刺，台灣時間週六（16日）上午將對決快艇，角逐NBA西部季後賽最後一張門票。

美國職籃NBA季後賽東、西部16支球隊，目前已有14隊出爐，剩下最後2張入場券，將視週六附加賽最後一輪定生死，東部將由亞特蘭大老鷹迎戰克里夫蘭騎士，西部則由紐奧良鵜鶘強碰洛杉磯快艇。

麥卡倫（CJ McCollum）今天宛如「微波爐」，開賽就迅速暖機完成進入狀態，根據ESPN統計，光在上半場他接獲傳球就出手的情況下，累計8投7中，半場就拿下27分，而馬刺全隊累計僅25投7中，值得一提的是，麥卡倫的前10次出手就投進8球。

靠著麥卡倫火力加持，鵜鶘上半場打完，已取得雙位數領先優勢，下半場他們攻勢未歇，持續拉開分差，第4節還剩10分39秒，鵜鶘最多握有21分的領先籌碼。

正當主場球迷準備歡慶球隊晉級下一輪時，馬刺突然吹起反撲號角，在接下來的5分25秒內，讓鵜鶘連續7次出手落空，馬刺逆勢拉出一波16比1反攻，也將比分追到只差6分。

在戰情吃緊之際，殷格拉姆（Brandon Ingram）挺身而出，和立陶宛籍中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）聯手連續3投命中，再用一波6比0攻勢將差距再次拉開至雙位數，也提前底定勝基。

今天全場攻下27分的殷格拉姆，光在最後4分半內獨拿8分，扮演球隊的「終結者」，而瓦倫休納斯也有22分、14籃板的雙十表現，而馬刺方面則以得分後衛瓦塞爾（Devin Vassell）的23分最高。（編輯：張雅淨）1110414