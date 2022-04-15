勇士季後賽遇金塊 柯瑞對首戰歸隊「十分樂觀」

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NBA金州勇士將在16日開始的季後賽首輪對上丹佛金塊。先前因腳傷缺陣的勇士當家球星柯瑞（圖）表示，「十分樂觀」能趕在球隊本季首場季後賽復出。（圖取自facebook.com/warriors）

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士將在16日開始的季後賽首輪對上丹佛金塊。先前因腳傷缺陣的勇士當家球星柯瑞表示，他「十分樂觀」能趕在球隊本季首場季後賽復出。

柯瑞（Stephen Curry）因左腳韌帶扭傷，缺席了近1個月，他在隊友葛林（Draymond Green）的podcast節目上表示，勇士睽違兩年重返季後賽，他1分鐘都不想錯過。

柯瑞說：「我的目標一直都是在（季後賽）第1戰歸隊，現在也沒變，我十分樂觀能達成這個目標。」

「我們已經兩年沒打進季後賽了，想來真有點不可思議。我躍躍欲試，因為我知道我有多喜歡那種場景，我絕對不想錯過。」

柯瑞本季在例行賽打了64場比賽，平均每場拿下25.5分、6.3次助攻、5.2個籃板。

在3月20日到30日間，勇士在沒有柯瑞的情況下，只取得1勝6敗的成績，但他們在例行賽結束前拿下5連勝，成為西區季後賽第3種子。

勇士在季後賽首輪就面臨嚴苛的考驗，因為他們將對上約基奇（Nikola Jokic）率領的丹佛金塊。

塞爾維亞球星約基奇正尋求衛冕年度最有價值球員（MVP），他本季例行賽平均每場比賽獲得27.1分、13.8個籃板、7.9次助攻。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110415