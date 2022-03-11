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丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣[影]

2022/3/11 18:40（3/11 19:55 更新）
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先前錯失與偶像柯瑞（前右）見面機會的丹佛小粉絲（前左），在11日勇士對金塊的比賽中一圓夢想。（圖取自twitter.com/warriors）
先前錯失與偶像柯瑞（前右）見面機會的丹佛小粉絲（前左），在11日勇士對金塊的比賽中一圓夢想。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社網站11日電）金州勇士11日再度作客丹佛金塊，先前因為勇士主將柯瑞（Stephen Curry）輪休而難過落淚的丹佛小球迷終於一圓夢想，在比賽前見到心目中的偶像。柯瑞親自上前和小粉絲碰拳致意，讓小粉絲激動地掩面哭泣。

從NBA發布的影片中可以看到，女孩見到偶像後激動地掩面哭泣，不斷喊著「我的天啊！」柯瑞則親切地在女孩為他加油的應援板上簽名，並給予擁抱。勇士隊也在推特寫下：「#DubNation（勇士粉絲的暱稱），我們愛你。」

柯瑞賽後接受訪問表示，他感謝女孩的支持及愛戴，女孩的熱情讓在球場的一切都很值得，「知道她週一很失望，所以我們得要彌補她」。

小球迷8日因為沒有見到柯瑞而在場邊大哭，她辛苦存了3年錢終於買到一張NBA門票，卻不幸碰上柯瑞輪休。見到此景的勇士隊給了她今天的入場券，讓她得以在今天見到期待已久的偶像。

而對手金塊「輸人不輸陣」，送給女孩與她的家人球衣，金塊推文寫道：「好吧，勇士豁出去送給一家人很棒的門票，所以我們決定送上MVP球衣，向他們介紹金塊隊，這比籃球更重要。」

勇士今天以113比102擊敗金塊，柯瑞個人則拿下34分9籃板，生涯正式突破2萬分，成為NBA史上第49位拿下生涯2萬分的球員。（編輯：林傑立）1110311

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