柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝[影]

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（中央社克里夫蘭20日綜合外電報導）柯瑞今天飆進16記三分球，改寫NBA明星賽的紀錄，在他整場比賽狂轟50分的帶領下，詹姆斯隊以163比160擊敗杜蘭特隊，拿下勝利，在明星賽保持全勝戰績。

美國職籃NBA明星賽今天登場，比賽由東、西區得票最高的布魯克林籃網杜蘭特（Kevin Durant）和洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）擔任隊長，並組隊參賽。

這場比賽開打後，杜蘭特隊（Team Durant）攻勢集中在恩比德（Joel Embiid）身上，他單節獨得11分，但在詹姆斯身先士卒攻下9分，及安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下8分的聯手帶領下，詹姆斯隊（Team LeBron）在首節47比45領先。

次節詹姆斯隊的柯瑞（Stephen Curry）三分球7投6中攻下18分，但杜蘭特隊在莫瑞（Dejounte Murray）、拉米羅．波爾（LaMelo Ball）分別攻下13分、10分的聯手帶領下，在半場打完後，反以94比93超前。

柯瑞上半場飆進8記三分球，改寫明星賽半場最多三分球的紀錄，第3節剩下8分多鐘時，他再接連砍進兩記三分球，打破喬治（Paul George）創下、單場9個三分球的明星賽最佳紀錄。

柯瑞在第3節頻頻於三分線外開火，他三分球10投7中、單節轟下21分，但第三節打完杜蘭特隊仍以139比138領先詹姆斯隊。

為了向布萊恩（Kobe Bryant）致敬，明星賽以前3節領先球隊的得分，加上象徵布萊恩球衣背號的24分為贏球的基準點，因此這場比賽，先拿下163分的球隊獲勝。

而在詹姆斯拿下7分，並砍進致勝一擊，加上柯瑞也獲5分的情況下，詹姆斯隊終場以3分險勝。

柯瑞此役單場砍進16記三分球，創下明星賽紀錄，整場比賽攻下50分，更是詹姆斯隊贏球的關鍵，因此獲選為單場最有價值球員（MVP）。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110221