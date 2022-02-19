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NBA新秀挑戰賽 活塞狀元康寧漢率隊勝出獲MVP[影]

2022/2/19 15:46（2/19 16:22 更新）
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NBA底特律活塞2021年選秀狀元康寧漢（中）18日獲選為最有價值球員。（圖取自twitter.com/NBAAllStar）
NBA底特律活塞2021年選秀狀元康寧漢（中）18日獲選為最有價值球員。（圖取自twitter.com/NBAAllStar）
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（中央社克里夫蘭18日綜合外電報導）NBA底特律活塞2021年選秀狀元康寧漢今天在新秀挑戰賽決勝輪的賽事砍進1記關鍵三分球，一共拿下5分，幫助巴瑞隊25比20擊敗以賽亞隊，他也獲選為最有價值球員（MVP）。

美國職籃NBA明星賽的相關活動今天在克里夫蘭展開，並由新秀挑戰賽拉開序幕。為了紀念NBA的75週年，兩輪的新秀挑戰賽，首輪由先得50分的球隊獲勝晉級，決勝輪由先拿25分的球隊取勝，因此最終勝隊的總得分會剛好是75分。

首輪的比賽，是由沃錫隊（Team Worthy）對上以賽亞隊（Team Isiah）、巴瑞隊（Team Barry）出戰培頓隊（Team Payton）。

首輪第1戰，以賽亞隊在安東尼（Cole Anthony）一記灌籃後，以48比46領先，接下來薩格斯（Jalen Suggs）在出手時遭到犯規，只要他兩球都罰進，球隊就能獲勝晉級，但他只罰進1球，讓對手保有一線生機。

落後3分的以賽亞隊之後先是靠貝伊（Saddiq Bey）切入後的挑籃得手，追到剩下1分差距，接著再靠貝恩（Desmond Bane）兩罰俱中，以50比49終結比賽。

首輪的第2戰，巴瑞隊在比賽後段一度領先4分，但麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）砍進三分球，拉米羅．波爾（LaMelo Ball）跟著拿分，讓培頓隊47比46逆轉，巴瑞隊在泰特（Jae'Sean Tate）進球後，以48比47超前，隨後拉米羅．波爾兩罰中1，培頓隊扳平戰局，但泰特切入上籃得手，巴瑞隊50比48獲勝晉級。

決勝的第2輪，以賽亞隊在阿休瓦（Precious Achiuwa）的得分後，以20比20將比分扳平， 此時丹尼爾斯（Dyson Daniels）兩罰中1、 康寧漢（Cade Cunningham）砍進三分球，讓巴瑞隊24比20領先，華格納（Franz Wagner）再罰進關鍵1分，以25比20拿下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110219

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