NBA明星賽詹姆斯首選字母哥 杜蘭特青睞恩比德[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽東西區票選出的隊長杜蘭特和詹姆斯今天進行線上選秀，各自打造班底。詹姆斯首選公鹿「字母哥」安特托昆博，哈登吊車尾入選。

NBA明星賽定本月20日在克里夫蘭舉行，布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）在倒數第2順位時未挑選哈登（James Harden）。

此前數小時，媒體報導哈登在一項重磅交易中被籃網交易至費城76人，以換取西蒙斯（Ben Simmons）、塞斯．柯瑞（Seth Curry）和德拉蒙（Andre Drummond）。

這意味哈登加入詹姆斯（LeBron James）這一隊，自NBA明星賽由東、西區對抗賽改為目前比賽方式以來，詹姆斯隊已贏得4屆勝利。

目前明星賽制由球迷、隊友和教練票選出先發和替補球員，再由兩隊隊長挑選陣中球員。

在今天電視轉播的隊長選班底節目中，詹姆斯首選NBA兩屆最有價值球員（MVP）安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），杜蘭特首選為76人球星恩比德（Joel Embiid）。

詹姆斯隊的先發隊員還包括金州勇士柯瑞（Stephen Curry）、芝加哥公牛德羅森（DeMar DeRozan）和丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）。

杜蘭特隊先發包括曼菲斯灰熊莫蘭特（Ja Morant）、波士頓塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）、亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）和金州勇士魏金斯（Andrew Wiggins）。

詹姆斯隊替補球員包括達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、鳳凰城太陽保羅（Chris Paul）、邁阿密熱火巴特勒（Jimmy Butler）、猶他爵士密契爾（Donovan Mitchell）、多倫多暴龍范佛利特（Fred VanVleet）、哈登和克里夫蘭騎士賈蘭德（Darius Garland）。詹姆斯說他挑選賈蘭德，是因為他知道杜蘭特要賈蘭德。

杜蘭特隊替補球員包括鳳凰城太陽布克（Devin Booker）、明尼蘇達灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）、芝加哥公牛拉文（Zach LaVine）、聖安東尼奧莫瑞（Dejounte Murray）、密爾瓦基公鹿密道頓（Khris Middleton）、夏洛特黃蜂拉米羅．波爾（LaMelo Ball）和猶他爵士戈貝爾（Rudy Gobert）。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110211