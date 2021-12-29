柯瑞寫下3000顆三分球里程碑 NBA史上第1人[影]

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士柯瑞日前剛打破艾倫的紀錄榮登三分球王，今晚再創新猷，投進生涯第3000顆三分球，締造另一個柯瑞障礙。

勇士14日於客場對決紐約尼克，當時柯瑞（Stephen Curry）在第1節剩7分33秒於三分線外出手中的，打破名人堂球星艾倫（Ray Allen）所保持、生涯共投進2973顆三分球的NBA紀錄，榮膺聯盟三分球王。

今晚勇士在主場迎戰丹佛金塊，賽前柯瑞累計投進2999顆三分球，只差一球就可以樹立3000顆三分球的里程碑，不過金塊對柯瑞嚴加看管，上半場他只靠著上籃進帳2分。

比賽來到第3節還剩5.3秒，柯瑞好不容易逮到空檔，把握機會三分球出手，球應聲入網，全場歡聲雷動，慶祝這位神射締造3000顆三分球的里程碑。

這場比賽總計柯瑞獨得23分，其中三分球投14中5，不過柯瑞創紀錄的表現無緣助球隊捍衛主場，最後勇士以86比89不敵金塊。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1101229