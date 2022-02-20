NBA三分球大賽 灰狼211公分中鋒湯斯奪冠[影]

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明尼蘇達灰狼隊的湯斯19日在美國職籃NBA明星賽三分球大賽勇奪冠軍。（圖取自twitter.com/Timberwolves）

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（中央社克里夫蘭19日綜合外電報導）明尼蘇達灰狼隊的中鋒湯斯今天讓長人與有榮焉，因為身高傲人、211公分的他在美國職籃NBA明星賽三分球大賽勇奪冠軍。

湯斯（Karl-Anthony Towns）最後一輪拿到29分，擊敗各拿26分的亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）與洛杉磯快艇肯納德（Luke Kennard）。

湯斯最後一輪率先上場，前5次出手4次中的，表現勢如破竹，就算最後3次出手沒進，已足以拿下冠軍。

楊恩最後一次從右邊底角出手沒進，最後以3分差距惜敗。楊恩首輪拿下22分，讓布魯克林籃網的米爾斯（Patty Mills）無緣晉級決賽。

肯納德首輪拿到28分。

今年三分球大賽共有8位球員出賽，除了湯斯、楊恩、肯納德、米爾斯，還有紐奧良鵜鶘的麥卡倫（CJ McCollum）、多倫多暴龍的范佛利特（Fred VanVleet）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）和曼菲斯灰熊的貝恩（Desmond Bane）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110220