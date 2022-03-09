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NBA2/300

想看柯瑞撲空落淚 丹佛小球迷獲勇士贈票[影]

2022/3/9 18:29（3/9 18:46 更新）
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（中央社舊金山8日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士昨天作客丹佛金塊，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）輪休，讓現場苦等的小球迷淚灑球場，勇士隊決定送她10日的入場券，給她一睹偶像風采的機會。

從美國國家廣播公司體育台（NBC Sports）網站上的影片可以看到，這名心碎女孩頭戴勇士隊球帽、身穿勇士球衣，手上拿著為勇士隊和柯瑞加油的應援板，淚水止不住地滑落臉龐。

這位小球迷如此傷心是有原因的，因為她辛苦存錢存了3年才夠買門票成行，原本想看柯瑞妙傳助攻的精采演出，卻不巧碰上柯瑞輪休。

這場比賽原定去年12月30日進行，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響調整至昨天。很不幸地，新安排讓勇士得連續作戰，今天又得回主場大通中心（Chase Center）迎戰洛杉磯快艇。許多球員昨天都沒去丹佛，終場勇士以124比131敗給金塊。

所幸勇士與金塊10日將再度於丹佛對決，這次柯瑞不會再缺席，勇士還給了這名小粉絲破涕為笑的理由，送給她當日入場券。

勇士今天以112比97擊退快艇後，以44勝22負暫列西區第3。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之、嚴思祺）1110309

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