愛德華茲與羅素合拿59分 灰狼勝快艇進季後賽

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NBA灰狼12日在愛德華茲（圖）和羅素的帶領下，擊敗洛杉磯快艇。（圖取自facebook.com/MNTimberwolves）

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（中央社明尼阿波利斯12日綜合外電報導）NBA灰狼主力中鋒湯斯今天表現不佳，但靠愛德華茲、羅素分別獲得30分、29的聯手帶領下，在末節上演大逆轉，最終109比104擊沉快艇，以西區第7種子之姿晉級季後賽。

美國職籃NBA西區「附加賽」（play-in tournament），今天由例行賽戰績第7的明尼蘇達灰狼在主場迎戰第8的洛杉磯快艇。

此役灰狼打出7比2開局，但快艇在一波10比0的反撲後，以12比7領先，在莫里斯（Marcus Morris Sr.）、鮑爾（Norman Powell）兩人都單節攻下7分的情況下，快艇首節26比20領先。

次節灰狼靠著愛德華茲（Anthony Edwards）的兩記三分球緊咬比數，並在羅素（D'Angelo Russell）拋投得手並完成加罰的「3分打」後超前。次節尾聲，灰狼拉出15比3的猛攻，快艇靠巴圖姆（Nicolas Batum）中場前2.6秒砍進的三分球才稍微止血，但灰狼在愛德華茲、羅素雙雙攻下15分的聯手帶領下，於半場打完時以53比51領先快艇。

下半場開打後，兩隊不斷拉鋸，數度戰平並互換領先，灰狼的畢斯利（Malik Beasley）雖在第3節槍響前飆進壓哨的3分彈，但快艇在喬治（Paul George）單節砍進17分的帶領下，前3節打完以84比78超前。

灰狼末節在羅素轟進一記三分球後逆轉，愛德華茲隨後把握對手失誤機會搶下分數，讓球隊99比95領先。快艇雖靠巴圖姆的三分球將分差縮小到剩下1分，但愛德華茲回敬1記三分彈、羅素跳投也得手，即便快艇靠喬治的三分球保有競爭力，但最終灰狼仍以5分之差獲勝。

灰狼今天打得辛苦，湯斯（Karl-Anthony Towns）未有效發揮是一大主因，他今天上半場7投盡墨、得分掛0，且吞下4次個人犯規，得分第3節才開張，末節7分34秒犯滿離場，留下11分、5籃板、3助攻、2抄截的成績。

愛德華茲今天攻下灰狼最高的30分，羅素也貢獻29分，替補的畢斯利拿下12分，湯斯有11分進帳，貝佛利（Patrick Beverley）、范德比（Jarred Vanderbilt）分別只獲7分、3分，但分別抓下11個、10個籃板。

快艇的喬治轟下全場最高34分，傑克森（Reggie Jackson）、替補的鮑爾分別攻下17分、16分，莫里斯則有12分進帳。

灰狼今天贏球，成為西區第7種子，闖進季後賽後，將對上第2種子曼菲斯灰熊。此役輸球的快艇，將與例行賽第9的紐奧良鵜鶘與第10的聖安東尼奧馬刺之戰的勝隊，爭取以第8種子晉級季後賽的機會。

最終取得第8種子席位的，將對上例行賽西區排名第1的鳳凰城太陽。

本季NBA因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而生的附加賽仍舊維持，因此東、西區例行賽排名第1到第6的球隊，就是季後賽第1到第6種子，但例行賽第7名到第10名的球隊，也都還有透過附加賽闖進季後賽的機會。

附加賽中，兩區例行賽第7名、第8名的球隊將先對戰，勝隊成為季後賽第7種子；敗隊則與例行賽第9名、第10名於附加賽對戰後的勝隊，爭奪季後賽第8種子的位置，也就是最後一張季後賽門票。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110413