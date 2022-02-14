愛德華茲生涯2500分 率灰狼勝溜馬[影]

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（中央社印第安納波利斯13日綜合外電報導）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天在「2年級生」愛德華茲轟下全場最高37分帶領下，以129比120擊敗地主印第安納溜馬。愛德華茲此役成為生涯攻下2500分第4年輕的NBA球員。

愛德華茲（Anthony Edwards）在首度投籃得手後，生涯總得分就達到2500分大關。創下紀錄之際，加入NBA第二年的愛德華茲僅20歲又192天，僅詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker ）在比他更年輕的時候達成這項成就。

在愛德華茲投進7記三分球、攻下37分，且全隊共7人得分達兩位數的情況下，灰狼終止球隊近期的2連敗。

除了愛德華茲的好表現，羅素（D'Angelo Russell）也攻下23分，湯斯（Karl-Anthony Towns）有15分、13籃板的「雙十」成績。

灰狼今天在三分線外34投18中，命中率高達5成29。

吞下6連敗的溜馬，陣中的布里塞特（Oshae Brissett）攻下22分並抓下13個籃板，都是個人本季新高，漂亮繳出「雙十」的成績。哈利伯頓（Tyrese Haliburton）同樣拿下22分，另送出16次助攻。從板凳出發的史蒂芬生（Lance Stephenson）斬獲21分，史密斯（Jalen Smith）則有17分、12籃板的「雙十」表現。

首節33比37落後的灰狼，在第2節拉出41比25的猛烈攻勢，半場打完反以74比62領先溜馬。

愛德華茲第3節飆進5記三分彈，單節拿下15分，讓灰狼以102比98、帶著4分的微幅領先進到末節。

末節溜馬在哈利伯頓砍進三分球後，一度以6分差緊咬比數，但灰狼在罰球線上的穩定表現，讓他們鎖定了勝利。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110214